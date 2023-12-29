Kardeş Takımı geliyor!

Başrollerinde; Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin, Gökhan Özoğuz ve Yekta Kopan’ı buluşturan sinema filmi, aileleri yarı yıl tatilinde eğlence dolu bir maceraya davet ediyor.

AFİŞ VE FRAGMAN İZLEYİCİYLE BULUŞTU!

Kardeş Takımı’nın afiş ve fragmanı geçtiğimiz günlerde seyirciyle buluştu. Aile ve kardeş olmanın değerini anlatan filmin çekimleri İstanbul’da yaklaşık dört haftada tamamlandı. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın dört çocuklu bir anne babayı canlandırdığı filmde, yıldız çocuk oyuncular Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirelçok konuşulacak başarılı performanslara imza atıyor.

Kardeş Takımı Özet: Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 namıdiğer TAKOZ’un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya’nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir KARDEŞ TAKIMI’na dönüşeceklerdir.



