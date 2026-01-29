'Kardeş Takımı 3' Gişede Yarım Milyon Seyirciyi Geçti

Serinin Finaline Yakışan Başarı

Vizyona girdiği günden bu yana seyircilerden tam not alan film, eğlenceli hikayesi ve sıcak aile temasıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Salonlardaki yoğun ilginin yanı sıra sosyal medyada da en çok konuşulan filmler arasına girdi.

Dostluk, dayanışma ve aile bağlarını temel alan hikayesiyle öne çıkan ‘Kardeş Takımı 3’, serinin final filmine yakışır bir başarıya imza atarak 2026’nın en başarılı filmleri arasındaki yerini şimdiden aldı.

Filmin Konusu:

Kardeş Takımı, bu kez zamanı aşan büyük bir maceraya atılıyor. Efsanevi Güneş Taşı, Ay Taşı ve kayıp Yıldız Taşı’nın peşine düşen eski bir ajan, geçmişle geleceğin dengesini tehdit ederken; Deniz, Derya, Ali, Yaz ve bebek Can, sevdiklerini kurtarmak için zamana karşı bir yolculuğa çıkıyor.

Aileleriyle birlikte kendilerini yüzyıllar öncesinde bulan Kardeş Takımı, hem tarihin akışını korumak hem de geleceğin değişmesini engellemek zorunda. Cesaret, dayanışma ve kardeşlik bağlarıyla şekillenen bu final macerası, gerçek kahramanlığın birlikte hareket etmekten geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.

‘Kardeş Takımı 3’ sinemalarda!