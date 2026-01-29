'Kardeş Takımı 3' Gişede Yarım Milyon Seyirciyi Geçti

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin final filmi ‘Kardeş Takımı 3’, vizyondaki yolculuğunda yarım milyonu aşan seyirci sayısıyla gişedeki başarısını istikrarlı şekilde sürdürüyor. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı film, minik seyircilerden ve ailelerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

'Kardeş Takımı 3' Gişede Yarım Milyon Seyirciyi Geçti
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-01-2026 16:52

Serinin Finaline Yakışan Başarı

Vizyona girdiği günden bu yana seyircilerden tam not alan film, eğlenceli hikayesi ve sıcak aile temasıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Salonlardaki yoğun ilginin yanı sıra sosyal medyada da en çok konuşulan filmler arasına girdi.

Dostluk, dayanışma ve aile bağlarını temel alan hikayesiyle öne çıkan ‘Kardeş Takımı 3’, serinin final filmine yakışır bir başarıya imza atarak 2026’nın en başarılı filmleri arasındaki yerini şimdiden aldı.

Filmin Konusu:

Kardeş Takımı, bu kez zamanı aşan büyük bir maceraya atılıyor. Efsanevi Güneş Taşı, Ay Taşı ve kayıp Yıldız Taşı’nın peşine düşen eski bir ajan, geçmişle geleceğin dengesini tehdit ederken; Deniz, Derya, Ali, Yaz ve bebek Can, sevdiklerini kurtarmak için zamana karşı bir yolculuğa çıkıyor.

Aileleriyle birlikte kendilerini yüzyıllar öncesinde bulan Kardeş Takımı, hem tarihin akışını korumak hem de geleceğin değişmesini engellemek zorunda. Cesaret, dayanışma ve kardeşlik bağlarıyla şekillenen bu final macerası, gerçek kahramanlığın birlikte hareket etmekten geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.

‘Kardeş Takımı 3’ sinemalarda!

Benzer Haberler
"Mutluyuz mu?" filmine görkemli gala...
‘Bir Aile Provası' Okuma Provasında! ‘Bir Aile Provası' Okuma Provasında!
İbrahim Büyükak: İbrahim Büyükak: "İlk filmin üzerine çıktık"
Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor: Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor: "Sarı Zarflar" Altın Ayı Yolunda!
Gökçe Bahadır Masanın Diğer Tarafında! Gökçe Bahadır Masanın Diğer Tarafında! "Oyuncuların Derdine Ben Koşacağım."
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, "Mutluyuz Mu?" Filminde Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"