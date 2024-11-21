'Kardeş Takımı 2' geliyor

CJ ENM ve TAFF Pictures yapım ortaklığıyla çekilen Kardeş Takımı 2’den ilk teaser yayınlandı. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın ajan bir anne babayı canlandırdığı filmin teaserında geçmişe dönüyor ve çiftin Ajan Okulu’nda ilk tanışmalarını görüyoruz.

'Kardeş Takımı 2' geliyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 21-11-2024 16:08

Yarım milyon izleyici ile gişede büyük başarı elde eden Kardeş Takımı’nın devam filmi 10 Ocak 2025’de sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Elif Dede’nin kaleme aldığı Kardeş Takımı 2’nin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Başrollerinde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirel’in yer aldığı filme ünlü isimler Berat Efe Parlar, Özgür Emre Yıldırım, Çağdaş Onur Öztürk, Dilşah Demir ve Hacı Ahmet Ak da sürpriz karakterlerle dahil oluyorlar.

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