'Kardeş Takımı 2' geliyor

Yarım milyon izleyici ile gişede büyük başarı elde eden Kardeş Takımı’nın devam filmi 10 Ocak 2025’de sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Elif Dede’nin kaleme aldığı Kardeş Takımı 2’nin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Başrollerinde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirel’in yer aldığı filme ünlü isimler Berat Efe Parlar, Özgür Emre Yıldırım, Çağdaş Onur Öztürk, Dilşah Demir ve Hacı Ahmet Ak da sürpriz karakterlerle dahil oluyorlar.