Karantina geliyor!

Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, Taha Baran Özbek, İlker Aksum ve Deniz Uğur’un birlikte rol aldıkları film haberi kitabın okuyucu kitlesi tarafından büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Beyza Alkoç ve Koray Yeltekin ‘in birlikte senaryolaştırdığı filmin detayları ise sır gibi saklanıyor. Filmin oyuncularından aldığımız bilgiye göre yapım şirketinin setten görüntü alınmasına izin vermediği, gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı belirtildi.

OTTO Entertainment daha önce Böcek Films ile "3391 Kilometre" adlı yine Beyza Alkoç'un kitabından sinemaya uyarlanan ve 1 milyonluk gişe hasılatıyla büyük bir başarıya imza atan filmin ardından Karantina projesinin yapımını bu defa Movie Factory ile gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta çekimlerine başlanan film, Beyza Alkoç hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ‘Filmimiz kitap okurlarının beklentisini fazlasıyla karşılarken, sinema severler için de keyifli bir seyirlik vadediyor. Prodüksiyonu zengin, büyük bir titizlikle yapımına başladığımız filmimiz yeni yılın ilk ayında izleyicisi ile buluşacak’ diyerek açıklama yapan yapım şirketi, sezonun en iddialı filmleri arasında yer alan ‘Karantina’ için kolları sıvamış oldu.

Ahmet Topuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, aşk, entrika, dram ve aksiyon dolu sahneleriyle sezonun en beklenen yapımı olarak 10 Ocak 2025’te beyaz perdedeki yerini alacak.

Filmin Konusu:

Zeynep Akay (Merve Akçöl) babası ve annesi ile birlikte babasının yeni işi sebebiyle eski okulundan ve evinden ayrılıp babasının şirketi tarafından onlara tahsis edilen yeni evlerine taşınır. Eğitim hayatına Zorlu Kolejinde devam edecek olan Zeynep’i okulun ilk günü büyük bir karmaşa beklemektedir. Okul müdürü Ender Zorlu (İlker Aksum), tüm öğrencileri okulun konferans salonunda toplar ve bir öğrencide çok ciddi bir salgın hastalığın belirtileri olduğunu ve durumlar netleşene kadar kimsenin okuldan çıkamayacağını, karantinaya alındıklarını duyurur. Karantina kararından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve olaylar önü alınmaz bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Ender Zorlu’nun oğlu Onur (Demirhan Demircioğlu) ise, bir taraftan babasının rahatsızlığı nedeniyle onu korumaya çalışırken, diğer taraftan da yakın arkadaşları ile birlikte okulda gelişen sıra dışı olayları çözmeye kararlıdır. Onur, hiç beklemediği anda aşk ile tanışırken, hayatının alt üst olmasıyla kritik kararlar vermek zorunda da kalacaktır.