Karaköy’de Çağdaş Sanat: Zamansız Katmanlar Sergisi

İstanbul’un tarihle iç içe geçmiş semtlerinden Karaköy, bu kez çağdaş sanatın güçlü bir yorumuna ev sahipliği yapıyor. JW Marriott Istanbul Bosphorus, Nisan ayı boyunca heykel sanatçısı Ekber Sürsal’ın özel seçkisini sanatseverlerle buluşturuyor. “Zamansız Katmanlar” sergisi, kentin hafızasını, mitolojik referansları ve malzemenin dönüştürücü gücünü aynı anlatı içinde bir araya getiriyor.

Bu sergi, yalnızca bir sanat gösterimi sunmuyor. Aynı zamanda izleyiciyi, geçmiş ve bugün arasında kurulan görünmez bağları keşfetmeye davet ediyor. Böylece Karaköy’ün tarihsel dokusu, çağdaş sanatla yeni bir anlam kazanıyor.

Hafıza ve Mitoloji Arasında Kurulan Güçlü Dil

Ekber Sürsal’ın üretim pratiği, hafıza ve mitoloji kavramları etrafında şekilleniyor. Sanatçı, farklı uygarlıkların izlerini bir araya getirerek katmanlı bir görsel dil kuruyor. Bu yaklaşım, eserlerde hem tarihsel hem de sembolik bir derinlik yaratıyor.

“Zamansız” ve “Kent Katmanları” başlıkları altında toplanan eserler, izleyiciyi farklı zaman dilimleri arasında dolaştırıyor. Ayrıca sanatçı, kenti yalnızca fiziksel bir alan olarak görmüyor. Aksine onu sürekli yeniden yazılan bir hafıza alanı olarak ele alıyor.

Bu bakış açısı, serginin bütününe güçlü bir kavramsal zemin kazandırıyor. Böylece izleyici, her eserde yeni bir katman keşfediyor.

Malzeme Kullanımıyla Kurulan Gerilim

Serginin dikkat çeken yönlerinden biri, çağdaş heykel dilinin malzeme üzerinden kurduğu ilişki oluyor. Taş, metal, ahşap, kağıt ve reçine gibi farklı malzemeler bir araya geliyor. Bu çeşitlilik, eserlerde hem görsel hem de dokunsal bir zenginlik yaratıyor.

Aynı zamanda bu malzemeler, doğal ve yapay olan arasındaki sınırı sorguluyor. Böylece eserler, yalnızca estetik bir form sunmuyor; aynı zamanda düşünsel bir alan açıyor. Sanatçı, bu karşıtlıklar üzerinden izleyiciyi aktif bir yorum sürecine dahil ediyor.

Mitolojik Figürlerden Çağdaş Yorumlara

Seçkide yer alan eserler, mitolojik referansları çağdaş bir dille yeniden yorumluyor. Özellikle Hermes, Zeus ve Artemis gibi figürler, antik anlatıları günümüz estetiğiyle buluşturuyor. Bu yaklaşım, geçmişin sembollerini bugünün sanat diline taşıyor.

Bununla birlikte “Distraction” eseri, zaman ve hafıza arasındaki gerilimi güçlü bir şekilde yansıtıyor. “Miras” ise kültürel aktarımı modern bir sütun formu üzerinden ele alıyor. Ayrıca “Dudak” ve “Göz” gibi totemik yapılar, tanıklık ve bilgi kavramlarını öne çıkarıyor.

Bu çeşitlilik, serginin anlatım gücünü artırıyor. Böylece izleyici, her eserde farklı bir hikayeyle karşılaşıyor.

Karaköy’de Kaçırılmayacak Bir Sergi

Karaköy’ün çok katmanlı yapısı, bu sergi için güçlü bir zemin oluşturuyor. Otelin mimari atmosferi ile eserler arasında kurulan ilişki, deneyimi daha da derinleştiriyor. Bu nedenle İstanbul sergi rotaları arasında dikkat çeken bir durak ortaya çıkıyor.

Nisan ayı boyunca ziyaret edilebilen bu sergi, sanat ve şehir ilişkisini yeniden düşünmek isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor. Ayrıca izleyicilere yalnızca görsel değil, zihinsel bir yolculuk vadediyor.