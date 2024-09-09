‘Karadut’tan yeni tanıtım!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

‘Kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım’

İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan ‘Karadut’ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan ‘Zuhal Erdem’in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal’in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

‘Karadut’ yakında atv’de.