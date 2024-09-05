Karadut dizisinden iki farklı afiş

Tims&B Productions imzalı ‘Karadut’ yakında atv’de!

Karadut dizisinden iki farklı afiş
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2024 16:10

Atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’tan iki farklı afiş yayınlandı. Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan’ın yer aldığı afiş iddiasıyla göz kamaştırırken ekranın yeni çifti ‘Tayfun’ (Şükrü Özyıldız) ve ‘Zuhal’ (İrem Helvacıoğlu) için özel hazırlanan bir diğer çalışma da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

 

Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan ‘Karadut’, hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, ‘iyi’ olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek. 

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. 

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