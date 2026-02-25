Karaciğer Nakli Hayatını Değiştirdi: Ufuk Özkan 40 Ünlü İsmi Tek Kalemde Sildi!

Ufuk Özkan kimleri hayatından çıkardı? Karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan'ın hastalık sürecinde kendisini aramayan yapımcı, yönetmen ve oyuncu arkadaşlarına yönelik sitem dolu açıklamaları haberimizde...

Karaciğer Nakli Hayatını Değiştirdi: Ufuk Özkan 40 Ünlü İsmi Tek Kalemde Sildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2026 14:37

Siroz teşhisi sonrası zorlu bir süreçten geçen ve başarılı bir karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinde hayatına dair radikal kararlar aldığını açıkladı. GZT Alfa’ya samimi açıklamalarda bulunan Özkan, hastalık sürecinde kendisini yalnız bırakan "dostlarını" bir kalemde sildiğini söyledi.

 Sosyal Medyada "Engelleme" Operasyonu

Hastalık döneminde beklediği manevi desteği göremeyen Ufuk Özkan, sanat dünyasından birçok isimle bağını kopardığını belirtti. Oyuncu, vefasızlık yapanları şu sözlerle eleştirdi:

"Daha önce maddi ve manevi dost diye bildiğimiz, bırakın aramayı mesaj atmayan abilerim, kardeşlerim, oyuncular, yapımcılar ve bazı yönetmenleri sosyal medyadan engelledim ve sildim."

200 Kişilik Listeden 40 Kişi Silindi

Özkan, hayatındaki "iş çevresi" listesinde ciddi bir elemeye gittiğini ve bu durumun kendisi için bir aydınlanma olduğunu ifade etti:

  • Sayılarla Vefasızlık: "200 kişi varsa hayatımda iş olarak, bunların 30-40’ından bahsediyorum."

  • Gerçek Yüzler: "Allah bana gerçek yüzlerini gösterdi. Bu süreç bir turnusol kağıdı oldu."

 Sağlık Durumu ve Yeni Başlangıç

Karaciğer nakli sonrası hayata adeta yeniden başlayan Ufuk Özkan, artık sadece kendisine değer veren ve zor gününde yanında olan kişilerle yoluna devam edeceğini vurguladı. Ünlü oyuncu, fiziksel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını da bu "temizlik" ile koruma altına aldığını ima etti.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı. Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
Şeyma Subaşı’ndan Şeyma Subaşı’ndan "Bikini" Dönüşü: Hem Paylaştı Hem Dua Etti!
"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"
"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"