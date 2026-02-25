Karaciğer Nakli Hayatını Değiştirdi: Ufuk Özkan 40 Ünlü İsmi Tek Kalemde Sildi!

Siroz teşhisi sonrası zorlu bir süreçten geçen ve başarılı bir karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinde hayatına dair radikal kararlar aldığını açıkladı. GZT Alfa’ya samimi açıklamalarda bulunan Özkan, hastalık sürecinde kendisini yalnız bırakan "dostlarını" bir kalemde sildiğini söyledi.

Sosyal Medyada "Engelleme" Operasyonu

Hastalık döneminde beklediği manevi desteği göremeyen Ufuk Özkan, sanat dünyasından birçok isimle bağını kopardığını belirtti. Oyuncu, vefasızlık yapanları şu sözlerle eleştirdi:

"Daha önce maddi ve manevi dost diye bildiğimiz, bırakın aramayı mesaj atmayan abilerim, kardeşlerim, oyuncular, yapımcılar ve bazı yönetmenleri sosyal medyadan engelledim ve sildim."

200 Kişilik Listeden 40 Kişi Silindi

Özkan, hayatındaki "iş çevresi" listesinde ciddi bir elemeye gittiğini ve bu durumun kendisi için bir aydınlanma olduğunu ifade etti:

Sayılarla Vefasızlık: "200 kişi varsa hayatımda iş olarak, bunların 30-40’ından bahsediyorum."

Gerçek Yüzler: "Allah bana gerçek yüzlerini gösterdi. Bu süreç bir turnusol kağıdı oldu."

Sağlık Durumu ve Yeni Başlangıç

Karaciğer nakli sonrası hayata adeta yeniden başlayan Ufuk Özkan, artık sadece kendisine değer veren ve zor gününde yanında olan kişilerle yoluna devam edeceğini vurguladı. Ünlü oyuncu, fiziksel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını da bu "temizlik" ile koruma altına aldığını ima etti.