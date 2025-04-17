Karaca'ya, MIXX Awards'tan 5 Ödül

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon gibi geniş ürün yelpazesine sahip Karaca, dijital yenilik ve sonuçlara odaklanan MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards'ta 1 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz sertifikanın sahibi olarak dijital pazarlama başarısını bir kez daha kanıtladı.

Karaca'nın Hollywood kutlama sürecinde gerçekleştirilen “Karaca Hollywood'da” kampanyası, Seri Video Reklamlar'ın “Altın MIXX” Çoklu Kanal Kampanyaları'nda ise “Bronz MIXX” ödülüne layık görüldüğü görüldü.

Anneler Günü'ne özel bırakma “Anne Olduğunuz Gün” kampanyası ise, Özel Gün Kampanyaları ve Perakende & E-Ticaret Sektörü kategorilerinde iki ayrı “Bronz MIXX” ile ödüllendirildi.

Dönüşüm odaklı yaklaşımla dikkat çeken “Kampanya Değil Dönüşüm Stratejisi” Performans Pazarlama Kampanyaları ise “Gümüş MIXX” ödülünü kazandı.

Mıxx Ödülleri

Yılın en iyi dijital vakalarını değerlendirerek ajansları ve reklam verenleri ödüllendiren, Uluslararası bir yarışma olan MIXX (Pazarlama ve Etkileşimli Mükemmellik) Ödülleri; dijital reklamlar, stratejiden yaratıcı çalışma ve uygulama, medyanın yayılmasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne kadar tüm katmanlarıyla değerlendiriyor.