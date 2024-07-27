Karaca'dan Yeni Evlenecek Çiftlere Özel Zamana Meydan Okuyan 178 Parçalık Evlilik Paketi!

Yenilikçi yaklaşımı ile mutfak, sofra ve evlerin öncü markası Karaca; evlenen çiftlere özel hazırladığı All Star Çeyiz Paketi’nde; zamana meydan okuyan çizgileriyle 12 kişilik Streamline Sirius yemek takımı, uluslararası tasarım ödüllü 6 kişilik Blow kahvaltı seti, dayanıklı-çizilmez 316+ çelik teknolojisiyle üretilmiş 84 parça 12 kişilik Thor çatal-kaşık-bıçak takımı ve Refika Birgül ile geliştirilen 15 parça Swiss Crystal tencere seti olmak üzere tam 178 parçayı bir araya getirdi.

Karaca’nın en iyilerini bir araya getiren bu ürünler All Star Evlilik Paketi kapsamında sadece 22.999 TL olarak satışa sunuluyor. Çeyiz paketi, tüm kredi kartlarına vade farksız 5 taksit ve Yapı Kredi’ye özel 6 taksit imkanıyla 3.833 TL’den başlayan fiyatlarla Karaseverlerle buluşuyor. Sınırlı sayıda üründe geçerli olacak All Star Evlilik Paketi, yeni evli çiftlerden evini yenileyenlere birçok Karacaseveri keyifli sofralarda buluşturacak.