Karaca'dan Yeni Evlenecek Çiftlere Özel Zamana Meydan Okuyan 178 Parçalık Evlilik Paketi!

Karacaseverlerin hayatına değer katmayı ilke edinen Karaca, evlenecek çiftler için yıllara meydan okuyacak bir evlilik paketi kampanyası başlattı. İnovatif ürünleri ve modern tasarımlarıyla evlerde yerini alan Karaca’nın All Star Evlilik Paketi, 12 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Karacaseverleri bekliyor.

Karaca'dan Yeni Evlenecek Çiftlere Özel Zamana Meydan Okuyan 178 Parçalık Evlilik Paketi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-07-2024 11:47

Yenilikçi yaklaşımı ile mutfak, sofra ve evlerin öncü markası Karaca; evlenen çiftlere özel hazırladığı All Star Çeyiz Paketi’nde; zamana meydan okuyan çizgileriyle 12 kişilik Streamline Sirius yemek takımı, uluslararası tasarım ödüllü 6 kişilik Blow kahvaltı seti, dayanıklı-çizilmez 316+ çelik teknolojisiyle üretilmiş 84 parça 12 kişilik Thor çatal-kaşık-bıçak takımı ve Refika Birgül ile geliştirilen 15 parça Swiss Crystal tencere seti olmak üzere tam 178 parçayı bir araya getirdi. 

Karaca’nın en iyilerini bir araya getiren bu ürünler All Star Evlilik Paketi kapsamında sadece 22.999 TL olarak satışa sunuluyor. Çeyiz paketi, tüm kredi kartlarına vade farksız 5 taksit ve Yapı Kredi’ye özel 6 taksit imkanıyla 3.833 TL’den başlayan fiyatlarla Karaseverlerle buluşuyor. Sınırlı sayıda üründe geçerli olacak All Star Evlilik Paketi, yeni evli çiftlerden evini yenileyenlere birçok Karacaseveri keyifli sofralarda buluşturacak. 

Benzer Haberler
Diyetisyen Şükran Yıldız'ın Bodrum'da mucizevi sağlıklı çaylar daveti... Diyetisyen Şükran Yıldız'ın Bodrum'da mucizevi sağlıklı çaylar daveti...
Stresle Başa Çıkmanın Yolları Stresle Başa Çıkmanın Yolları
Karaca’ya MIXX Awards’tan Gümüş ve Bronz Ödül Karaca’ya MIXX Awards’tan Gümüş ve Bronz Ödül
“Sürdürülebilirlik Konferansı 2024” İstanbul’da Gerçekleştirilecek “Sürdürülebilirlik Konferansı 2024” İstanbul’da Gerçekleştirilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Fransız Okulları Hakkında Açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Fransız Okulları Hakkında Açıklamalar
Umut Bulut Aktif Futbol Kariyerini Noktaladı Umut Bulut Aktif Futbol Kariyerini Noktaladı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de
  • 22-07-2024 13:14

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de