Karaca, Red Carpet Collection ile Cannes'da

Titanik ve Mumya gibi ikonik Hollywood filmlerinin oyuncuları, Mortal Kombat'ın yeni nesil uyarlamasının aktörlerinin yanı sıra Billy Zane, Lewis Tan gibi Hollywood yıldızları ve Türkiye ekranlarından da tanıdığımız ünlü oyuncu Meryem Uzerli gibi starlar geleneksel Türk kahvesi ile karşılandı.

Ev ve yaşam ürünleri kategorisinde, geniş ürün gamı ve özel tasarım gruplarıyla uluslararası arenada dikkat çeken ve kültürümüzü yurtdışında tanıtmayı misyon edinen Karaca, her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli sinema ve televizyon ödüllerinden biri olarak kabul edilen The Golden Globe (Altın Küre) ile Cannes’da sinema dünyasının önemli isimlerine “Red Carpet Collection” ile Türk kahvesi ve geleneksel Türk lokumları ikram etti.

Gerçekleştirdiği sponsorluklar ile yurt içi ve yurt dışında büyük sükse yaratan Karaca, Hollywood’dan sonra Cannes’da boy gösterdi. Sinema dünyasının en ünlü isimlerinin bir araya geldiği Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Altın Küre ev sahipliğindeki partide, kırmızı halıda yürüyen ünlü isimlere Karaca Red Carpet Collection tabakları ile Türk lokumu ve Türk kahvesi sunuldu. Türk kahvesi ikramlarının yapıldığı ve Karaca ürünlerini yer aldığı parti, Türk kültürünün deneyimlendiği bir alana dönüştü.

1973 yılından beri mutfak, sofra ürünleri, küçük ev aletleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerle buluşturan Karaca, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarıyla, global pazarda gücünü artırmaya devam ediyor.