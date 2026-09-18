Kara Kuyu Dizisinde Senaryo Depremi! Okuma Provası Son Anda Ertelendi

Kanal D'nin yeni dizisi Kara Kuyu'da senaryo değişti. Özge Törer ve Onur Tuna'lı dizinin okuma provası ertelendi.

Kara Kuyu Dizisinde Senaryo Depremi! Okuma Provası Son Anda Ertelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 09:24

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı iddialı yapım Kara Kuyu cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini güzel oyuncu Özge Törer ile başarılı aktör Onur Tuna'nın paylaşacağı dizinin bu hafta yapılması planlanan okuma provası son anda ertelendi. Provanın ertelenme nedeninin ise senaryoda yapılan radikal değişiklikler olduğu ortaya çıktı.

Savcıydı Öğretmen Oldu: Başrolün Mesleği Değiştirildi

İlk senaryo taslağında Özge Törer'in hayat vereceği başrol kadın kahramanı Fikriye geçirdiği büyük dönüşümün ardından kimlik ve görüntü değiştirerek Savcı Ferda olarak doğduğu topraklara geri dönüyordu.

Kulislerden sızan son bilgilere göre dizinin hikayesinde önemli bir revizeye gidildi ve Ferda karakterinin mesleği değiştirildi. Yenilenen senaryoda ana karakter artık bir öğretmen olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yenilenen Senaryoyla Tokat'ta Sete Çıkacak

Usta senarist Deniz Akçay'ın kaleme aldığı başarılı yönetmen Nezaket Coşkun'un ise yönetmen koltuğuna oturacağı Kara Kuyu yenilenen konseptiyle çekimler için gün sayıyor.

Merakla beklenen dizinin çekimleri Tokat'ta gerçekleştirilecek. Öte yandan daha önce projeden ayrıldığı yönünde haberler çıkan başarılı oyuncu Uğur Uzunel'in de kadrodaki yerini koruduğu ve ekiple birlikte sete çıkacağı öğrenildi.

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