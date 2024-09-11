Kara Ağaç'ta taşlar yerinden oynayacak

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ merakla beklenen on altıncı bölümü Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

Büyük sırrı öğrenen Ömer için karar vakti gelmiştir. Ömer’in önünde artık iki yol vardır; ya susacak ya da her şeyin hesabını soracaktır. Sultan, Asiye ve Raziye, Ömer’i durdurmaya çalışsa da Ömer’in kararı ne olacaktır?

İçine şüphe düşen Celal Ağa, Raziye’nin doğumunu araştırmaya başlamıştır. Bu araştırma sonucunda Ayten’in, Raziye’nin ebesinin kızı olduğunu öğrenir. Asiye, Raziye ve Naile’yi karşısına alan Celal Ağa hakikati öğrenmek için şiddetle üzerlerine gider. Sevdiklerinin tehlikede olduğunu öğrenen Ömer, bu olay üzerine kararını verir. Artık geriye tek bir soru kalmıştır. Büyük sırrı öğrenen Celal Ağa ne yapacaktır?

‘Kara Ağaç Destanı’, yeni bölümleriyle Cuma akşamı TRT 1’de.



‘Kara Ağaç Destanı’ 16. Bölüm Fragmanı





‘Kara Ağaç Destanı’ 16.Bölüm 2.Fragmanı



