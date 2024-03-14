‘Kara Ağaç Destanı’nda dengeler değişiyor!

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Ağaç Destanı", yapımcılığını Hasan Karul'un üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren'in bulunduğu dördüncü bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Sultan'ın, Osman Ağa'nın ölümüyle ilgili ifadeleri ve Merdo'nun Latif Bey'e teslim edilmesi, Ömer'i hayal kırıklığına uğratır. Merdo'nun idam edilmesine doğru ilerlerken, Ömer, onu kurtarmak için kendi planlarını yapmaya karar verir.



‘Kara Ağaç Destanı’ 4. Bölüm Fragmanı





Sultan, babası tarafından yapılan beşikte beklenmedik bir sırra rastlar. Bu sırrı çözmeye çalışırken, beşiğin aslında daha büyük bir gizemin parçası olduğunu keşfeder. Çıkmaza girdiğinde, Sultan'ın yardımına Asiye koşar. Asiye, hem esrarengiz bir kadınla başa çıkmak zorunda kalırken hem de Sultan'ın sorularına cevap vermeye çalışır.

Ömer'le olan ilişkisi bozulan Celal Ağa, tek varisini kaybetme riskini gördüğünde tavrını değiştirir. Ömer'i kaybetmek istemeyen Latif Bey'le karşı karşıya gelir. Latif Bey, yaşadığı hakarete karşı öyle bir hamle yapar ki Kara Ağaç Destanı'nda dengeler yeniden şekillenir.

"Kara Ağaç Destanı", yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.



Kara Ağaç Destanı 4. Bölüm 2. Fragmanı



