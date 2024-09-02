"Kara Ağaç Destanı"na öyle iki isim katıldı ki...

"Kara Ağaç Destanı" İkinci Sezonuna Güçlü Kadrosuyla Dönüyor: Yeni Oyuncular ve İddialı Hikâye!

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-09-2024 11:07

13 Eylül’de ikinci sezonuna başlamaya hazırlanan "Kara Ağaç Destanı" dizisi, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizinin bugün afiş çekimleri gerçekleştirildi. Cem Akyoldaş’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mustafa Becit’in kaleme aldığı bu iddialı yapım, yeni sezonda seyircileri sürprizlerle dolu bir hikâyeye davet ediyor.

Diziye bu sezon “Savcı Murat” rolüyle Baran Bölükbaşı katılırken, kadroya iki güçlü oyuncu daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Olgun Şimşek’in canlandırdığı Celal Ağa’nın evine “Kumru” adında bir kuma geliyor. Bu rolü üstlenen İpek Karapınar, dizi için imajını yeniledi ve yeni karakteriyle ekranda tansiyonu yükseltecek.

Dizinin kadrosuna son olarak başarılı aktör Erkan Bektaş dahil oldu. Bektaş, "Alaz" lakaplı Ahmet karakteriyle Celal Ağa’nın kardeşine hayat verecek. Kapadokya’da çekilen “Safir” dizisinden tanınan Bektaş, "Kara Ağaç Destanı"nın yeni sezonunda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği bu iddialı yapım, ikinci sezonuyla 13 Eylül’de ekranlarda olacak.

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