'Kara Ağaç Destanı'na 'Kumru' geliyor!

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi.

'Kara Ağaç Destanı'na 'Kumru' geliyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-09-2024 21:01

Dizinin 16.bölümünde gerçekleri öğrenen Ömer, Celal Ağa’dan hesap sormak isterken Kara Ağaç’a gelen yeni savcının hamlesiyle bu adımı yarım kaldı. Sultan, Asiye ve Raziye, Ömer’i durdurmak için büyük bir çaba sarf ederken Ömer, Raziye ve Asiye’den geçmişin hesabını sordu. Ömer’in söyledikleriyle şüpheye düşen Celal Ağa da Raziye’nin doğumunu araştırmaya başladı. Büyük sırrı öğrenip gözü dönen Celal Ağa, Kara Ağaç’ı ateşe verdi. 

KUMRU’NUN GELİŞİ ‘KARA AĞAÇ’I NASIL ETKİLEYECEK?

Başarılı oyuncu İpek Karapınar, ‘Kara Ağaç Destanı’ kadrosuna ‘Kumru’ karakteriyle dahil oluyor. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde izleyicisiyle buluşacak olan Kumru’nun, Kara Ağaç’ı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Hayatı zorluklarla geçmiş bir kadın olan Kumru, omzunda taşıdığı yükler ve geçmişinin sırları ile Durdu Ana’ya sığınmıştır. Durdu Ana’nın elinden tutup yanında çalıştırırken Kumru’nun yolu Celal Ağa ile kesişir. Bu karşılaşma Kumru’nun kaderini tamamen değiştirecektir. Haysiyetine çok önem veren, hayatı doğruluk ve güzellik üzerine yaşamak isteyen bir kadın olan Kumru, ‘Kara Ağaç Destanı’nın yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

 

 ‘Kara Ağaç Destanı’,  yeni bölümleriyle Cuma akşamı TRT 1’de.

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