'Kara Ağaç Destanı'na bakın hangi oyuncu katılıyor?

TRT1’in ikinci sezonuyla da cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kara Ağaç Destanı, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Cem Akyoldaş’ın yönettiği ve Mustafa Becit’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna, ödüllü oyuncu Ahmet Varlı dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Varlı, dizide Kumru’nun nişanlısı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hapishaneden çıkmasıyla hikayede taşları yerinden oynatacak olan Varlı’nın canlandıracağı Haydar karakteri, dizinin heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak.

Başrollerini Olgun Şimşek (Celal Ağa), Emre Kıvılcım (Ömer), Meltem Akçöl (Sultan), Özlem Conker (Asiye) ve Merih Öztürk’ün (Gülnaz) paylaştığı Kara Ağaç Destanı, dramatik hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ahmet Varlı’nın katılımıyla hikayenin daha da derinleşeceği dizide, Haydar karakterinin yaratacağı değişim merakla bekleniyor. Kara Ağaç Destanı, her cuma akşamı yeni bölümleriyle TRT1 ekranlarında!