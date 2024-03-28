Kara Ağaç Destanı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı

Kara Ağaç Destanı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2024 18:48

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren’in oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ cuma akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin birbirinden başarılı isimlerle dolu kadrosuna usta oyuncu Yeşim Gül dahil oldu. Gül, dizide ‘Durdu Ana’ karakterine hayat verecek.

 

Durdu Ana, ailesinin idaresini elinde bulunduran, otoriter bir hanım ağadır. Kuşatıcı tavrıyla sadece ailesinin değil bütün ahalinin anası olarak görülür. Kocasının vefatı sonrası konağı ve toprakları eski görkemini kaybetse de Kara Ağaç'ta hürmetle anılmaya devam eder. Kara Ağaç’taki dengelerin Durdu Ana ile değişip değişmeyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.
 

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