Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ nın oyuncu kadrosuna Erkan Bektaş dahil oldu.

Usta oyuncu Erkan Bektaş dizide Celal Ağa’nın abisi Alaz Ahmet karakterine hayat verecek. Celal Ağa yüzünden ömrünün büyük çoğunluğunu hapiste geçiren Alaz Ahmet, Kara Ağaç’a dönerek kaybettiği her şeyi yeniden almanın peşine düşer. Alaz Ahmet’in gelişiyle birlikte kimsenin bilmediği Celal Ağa’nın Harran sırrı da ortaya dökülecek. Abi-kardeş savaşında Alaz’ın en büyük gücü ise Ömer olacaktır.

‘Kara Ağaç Destanı’, yeni bölümleriyle Cuma akşamı TRT 1’de.