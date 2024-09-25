Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Erkan Bektaş, Kara Ağaç Destanı dizisine dahil oldu.

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-09-2024 16:20

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ nın oyuncu kadrosuna Erkan Bektaş dahil oldu. 

Usta oyuncu Erkan Bektaş dizide Celal Ağa’nın abisi Alaz Ahmet karakterine hayat verecek. Celal Ağa yüzünden ömrünün büyük çoğunluğunu hapiste geçiren Alaz Ahmet, Kara Ağaç’a dönerek kaybettiği her şeyi yeniden almanın peşine düşer. Alaz Ahmet’in gelişiyle birlikte kimsenin bilmediği Celal Ağa’nın Harran sırrı da ortaya dökülecek. Abi-kardeş savaşında Alaz’ın en büyük gücü ise Ömer olacaktır. 

 ‘Kara Ağaç Destanı’,  yeni bölümleriyle Cuma akşamı TRT 1’de.