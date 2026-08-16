Kanye West’in Konserinde Şoke Eden An!

Kanye West’in Kazakistan konseri öncesinde kötü hava koşulları sahne şovunu vurdu. Ünlü rapçinin ikonik dev dünya sahnesi sönünce gözler konsere çevrildi.

Kanye West’in Konserinde Şoke Eden An!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 12:49

Kanye West’in Kazakistan’da vereceği konser öncesinde hiç beklenmeyen bir aksilik yaşandı. Ünlü rapçinin sahne şovlarının en dikkat çeken parçalarından biri olan dev dünya sahnesi, bölgede etkili olan kötü hava koşullarına dayanamadı ve söndü.

Konser için hazırlanan devasa sahne, Kanye West’in gösterilerindeki görsel şölenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyordu. Ancak hava şartları planları biraz olsun bozdu.

Konser Öncesi Beklenmedik Aksilik

Kazakistan’da konser hazırlıkları sürerken bölgede hava koşulları giderek kötüleşti. Rüzgar ve olumsuz hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Kanye West’in konserinde kullanılacak ikonik dünya sahnesinde de sorun yaşandı.

Dev sahnenin sönmesi, konser öncesinde çevrede bulunanların dikkatinden kaçmadı. Kanye West’in hayranları, gösterinin en merak edilen bölümlerinden birinin bu şekilde etkilenmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Kanye West’in İkonik Sahnesiydi

Kanye West, konserlerinde yalnızca müziğiyle değil, büyük prodüksiyonları ve sıra dışı sahne tasarımlarıyla da adından söz ettiren isimlerden biri. Dev dünya figürü de bu görsel şovun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Bu nedenle sahnenin konser öncesinde sönmesi, organizasyon açısından da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıkardı. Normalde izleyicilerin karşısına etkileyici bir atmosferle çıkması beklenen dev dünya, kötü hava nedeniyle bir süreliğine devre dışı kaldı.

Gözler Konser Saatine Çevrildi

Yaşanan aksilik sonrası gözler konserin nasıl gerçekleşeceğine çevrildi. Kötü hava koşullarının sahne üzerindeki etkisinin ne kadar süreceği merak konusu olurken, hayranlar da gösterinin planlandığı şekilde yapılıp yapılmayacağını takip etmeye başladı.

Şimdilik yaşananların konserin tamamını etkileyip etkilemeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Kanye West’in Kazakistan konseri daha başlamadan, dev dünya sahnesinin sönmesiyle gündeme oturmuş oldu.

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