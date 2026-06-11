Kanye West’e Bir Dava Daha! “Boğazımı Sıktı” İddiası Ortalığı Karıştırdı

Kanye West yine gündemin tam ortasında. Ünlü rapçi hakkında bu kez 2010 yılına dayanan bir olayla ilgili yeni bir dava açıldı. Davayı açan isim ise model Jennifer An. Model bir müzik videosu çekimi sırasında Kanye West’in kendisine fiziksel olarak saldırdığını iddia ediyor.

Olayın Yaşandığı İddia Edilen Çekim

Jennifer An’ın anlattığına göre olay İngiliz grup La Roux’nun “In For The Kill” klibinin çekimleri sırasında yaşanıyor. Model Kanye West’in çekimlere sonradan dahil olduğunu ve kendisini daha önce bu durumdan haberdar etmediklerini söylüyor.

O gün sete geldiğinde her şeyin normal başladığını ama kısa süre sonra ortamın tamamen değiştiğini iddia ediyor.

“Bir Anda Boğazımı Sıktı” İddiası

En çarpıcı kısım ise modelin anlattıkları. Jennifer An, Kanye West’in aniden yanına gelip iki eliyle boğazını sıktığını öne sürüyor. O an ne olduğunu anlayamadığını nefessiz kaldığını ve büyük bir korku yaşadığını söylüyor.

Hatta olay sırasında makyajının dağıldığını ve çevredeki insanların müdahale etmediğini de iddialarına ekliyor. Ona göre en zor kısım kimsenin tepki vermemesi ve kendini çaresiz hissetmesi.

“Bu Sanat Ben Picasso’yum” Sözü

İddialara göre olay sırasında Kanye West’in “Bu sanat, ben Picasso’yum” gibi sözler söylediği de dava dosyasında yer alıyor. Bu ifade olayın daha da tartışmalı hale gelmesine neden olmuş durumda.

Model bu yaşananlardan sonra uzun süre sessiz kaldığını ve ancak yıllar sonra hukuki süreç başlatmaya karar verdiğini belirtiyor.

Dava Dosyasına Eklenen Mesajlar

Jennifer An dava açmadan önce bazı kişilerle yeniden iletişime geçtiğini de söylüyor. Özellikle klipte yer alan sanatçı Elly Jackson’ın da olayın “korkunç” olduğunu doğruladığı iddia ediliyor.

Bu mesajların da dava dosyasına delil olarak eklendiği belirtiliyor. Yani sadece tek bir anlatım değil farklı ifadeler de sürece dahil edilmiş durumda.

Kanye West Cephesi Ne Diyor?

Kanye West’in avukatları ise tüm bu iddiaları reddediyor. Savunmaya göre yaşanan şey bir saldırı değil sanatsal bir performansın parçasıydı. Hatta bunun bir film sahnesine gönderme olduğu ve yanlış yorumlandığı savunuluyor.

Ayrıca modelin çekim sırasında herhangi bir itirazda bulunmadığı ve setten ayrılmaya çalışmadığı da iddialar arasında.

Süreç Devam Ediyor

Şu an için olay mahkemeye taşınmış durumda ve süreç devam ediyor. Tarafların açıklamaları ise tamamen birbirine zıt. Bu yüzden dava hem magazin hem hukuk dünyasında uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.