Kanserle mücadele eden Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anları paylaştı

Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Kanserle mücadele eden Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anları paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2025 16:31

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan ve sonrasında Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunan Nursel Ergin, programdan ani bir şekilde ayrıldıktan sonra bir süre gözlerden uzak kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Ergin’in, 8 ay süresince meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi. 44 yaşındaki sunucu, hastalığıyla ilgili bilinmeyenleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kemoterapi Süreci ve Cesur Paylaşım

Zorlu tedavi sürecinde 6 seans kemoterapi gören Nursel Ergin, saçlarını kazıttığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Videonun altına “Bu anı asla unutmayacağım” şeklinde bir not düşen Ergin, saçlarını kısa kestirmesinin ardından cesurca tamamen kazıtma kararını verdi.

Ergin, “Siz öyle yapmayın, tamamen kazıtın… Farz edin yeni doğan bebek gibisiniz” diyerek deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.
 

Nursel Ergin’in Güçlü Duruşu

Nursel Ergin, yaşadığı zorlu süreci ve tedavi aşamalarını dürüstçe takipçileriyle paylaşarak büyük takdir topluyor. Cesur duruşu ve pozitif yaklaşımı, kanserle savaşan birçok insana ilham veriyor.

Haberin Videosu : Nursel Ergin saçlarını kazıttı
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