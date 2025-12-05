Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: "Allah Yazılımımı Güncelliyormuş Gibiydi"

Oyunculuk kariyerini sonlandırarak kızı ve oğluyla Bali’ye yerleşen ve ocak ayında meme kanseri teşhisi konulan Irmak Ünal, tedavi sürecine dair yeni bir açıklama yaptı. Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan ünlü oyuncu, 11 aydır süren mücadelesini ve yaşadığı zor günleri anlattı.

“Üç Silahşorlar Olarak Bir Sınav Daha Verdik”

Zor günleri atlatmaya çalışan Irmak Ünal, son açıklamasında hem mizahi hem de duygusal ifadeler kullandı:

"Geçen hafta, Pedro Almodovar’ın yönettiği bir Stranger Things sezonu gibiydi. Ben güzel görünmeye çalışırken aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş. Bir şekilde sağ çıktım."

Çocuklarıyla birlikte verdikleri mücadeleye dikkat çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım ve ben, üç silahşorlar olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum."

Irmak Ünal'ın bu samimi açıklaması, kanserle mücadele sürecindeki güçlü duruşunu ve ailesiyle kurduğu bağı gözler önüne serdi.





