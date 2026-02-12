Kanbolat Görkem Arslan’a Gözyaşlarıyla Veda: Zincirlikuyu’da Son Yolculuk

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesi nereden kalktı? Kalp krizi sonucu ölen Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine katılan ünlüler ve defin detayları haberimizde...

Kanbolat Görkem Arslan’a Gözyaşlarıyla Veda: Zincirlikuyu’da Son Yolculuk
Yayın Tarihi : 12-02-2026 17:54

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 45 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaştaki ölümüyle sanat dünyasını derin bir yasa boğan Arslan'ın vedasında, meslektaşları ve sevenleri saf tuttu.

Sanat Dünyası Zincirlikuyu’daydı

Arslan için bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılanlar arasında derin bir üzüntü hakimken, tabutu başında bekleyen ailesine sanatçı dostları destek oldu.

  •  Cenaze törenine Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Nur Sürer, Cem Cücenoğlu gibi çok sayıda ünlü isim ve Arslan'ın hayranları katıldı.

  •  Kılınan namazın ardından merhum oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yarım Kalan Bir Başarı Hikayesi

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk disiplini ve beyefendi kişiliğiyle tanınan "okullu" bir sanatçıydı. 1997 yılında Antalya’da başladığı yolculuğunu, 2006'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak profesyonel boyuta taşımıştı.

Hafızalara Kazınan Bazı Rolleri:

  • Hatırla Sevgili: Mahir Çayan (Kariyerinin en ikonik rollerinden biri)

  • Poyraz Karayel: Sefer Kılıçarslan (Fenomenleşen karakteri)

  • Yer Gök Aşk: Mehmet

  • Kuruluş Osman: Savcı Bey

Unutulmayacak Bir Miras Bıraktı

Sinemada Daire ve Teslimiyet gibi ödüllü yapımlarda boy gösteren Arslan, televizyonda ise Ezel'den Çemberimde Gül Oya'ya kadar pek çok kült dizide yer almıştı. Sektördeki 20 yıllık kariyerine sayısız başarılı karakter sığdıran oyuncu, her zaman sanata olan tutkusuyla hatırlanacak.

