Kan Çiçekleri dizisi Mardin’de muhteşem bir finalle ekranlara veda ediyor

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı, günlük dizi formatını aşan hikayesiyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Kan Çiçekleri, ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Dilan ve Baran karakterleriyle büyük bir etki yaratan dizi, 17 Ocak’ta yayınlanacak 434. bölümüyle final yapacak.

Kan Çiçekleri dizisi Mardin’de muhteşem bir finalle ekranlara veda ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2024 17:22

Unik Film ve Rains Pictures imzasını taşıyan dizinin çekimleri, 10 gün içinde sona erecek. Final bölümlerinin çekimleri için ekip, hikayenin başladığı yer olan Mardin’e geri dönüyor. Dizinin son iki günü, Mardin’in büyüleyici atmosferinde tamamlanacak.

Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, büyük final için heyecanlarını dile getirirken, yeni proje görüşmelerine de başladıkları öğrenildi.

Kan Çiçekleri, günlük dizi formatına getirdiği farklı yaklaşımla hafızalardan silinmeyecek bir veda yapmaya hazırlanıyor. Mardin’in tarihi dokusunda gerçekleşecek bu unutulmaz final için 17 Ocak’ta ekran başında olmayı unutmayın!

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