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Kamu kurumları Togg'dan başka araç alamayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOGG otomobilleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer, bundan böyle sadece yerli otomobil TOGG alabilecekler.

Kamu kurumları Togg'dan başka araç alamayacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 13:01

Katıldığı bir programda enflasyon, ücret artışları ve döviz korumalı mevduat uygulamaları gibi gündem maddeleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, yerli otomobil TOGG T10X hakkında da konuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarının otomobil alımları için yeni bir dönem başlatılıyor. Şimşek’in açıklamalarına göre, bu kuruluşlar sadece TOGG T10X model otomobilleri tercih edecek.

Şimşek, bu hamle ile yerli üretim ve markaların desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, kamuda kullanılacak olan TOGG T10X otomobillerin, teknolojisi ve tasarımı ile Türkiye'nin otomobil sektöründeki yenilikçiliğini ve bağımsızlığını da simgelediğini ifade etti.

TOGG'un kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi, hem yerli otomobil sektörüne bir ivme kazandırabilir hem de ulusal ekonomiye pozitif bir katkı sağlayabilir. Diğer yandan, bu durumun TOGG T10X’in sivil pazardaki satışlarına ve marka bilinirliğine de olumlu yansımaları olması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde, TOGG otomobillerinin kamu sektöründe nasıl bir yer edineceği ve bu alım kararlarının sektöre yansımaları merak konusu olmaya devam edecek. Kamu alımlarında yerli otomobil tercihinin, TOGG’un gelecekteki pozisyonu üzerinde belirleyici olup olmayacağı ise zamanla gözlemlenecek.

Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu harcamalarında tasarrufu hedefleyen 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne yapılan yeni bir ek, kamu kurum ve kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor.

Kamu Taşıtlarında TOGG Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda genelge ile ilgili önemli bir güncellemeyi kamuoyu ile paylaştı. Şimşek’in ifade ettiğine göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler, artık yeni araç alımlarında yalnızca yerli otomobil TOGG’u tercih edecekler.

Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf genelgesini güncelledik. Taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece TOGG alınacak, eldeki araç da satılacak." şeklinde konuştu. Böylece tasarruf tedbirlerinin yanı sıra yerli üretimin desteklenmesi adına atılmış önemli bir adımı da duyurmuş oldu.

Kamuda kullanılacak taşıtlarda yerli marka TOGG’a ağırlık verilmesi, markanın ulusal piyasada daha da güçlenmesine olanak sağlayabilir. Bu politikanın, TOGG markasını hem iç pazarda hem de uluslararası alanda daha görünür kılması ve talebi artırması bekleniyor.

Şimşek’in açıklamaları, kamuoyunda TOGG’un üretim, satış ve yerli otomobil sektöründeki yerine dair olumlu yorumlara yol açtı. Önümüzdeki dönemde, TOGG’un kamu kurum ve kuruluşları tarafından ne ölçüde tercih edileceği ve bu durumun TOGG’un sektörel konumunu nasıl etkileyeceği yakından takip edilecek konular arasında yer alıyor. Kamu alımlarının yanı sıra sivil sektördeki gelişmeler ve TOGG’un global pazardaki konumu da merakla bekleniyor.

2023 yılının başlarında, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Togg otomobilleri ile ilgili yaptığı "kamu alım garantisi" açıklaması, otomobil piyasasını yakından ilgilendiren bir gelişme olmuştu.

Bakan Nebati’nin açıklamalarına göre, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu kurum ve kuruluşları adına toplamda 30 bin adet Togg otomobil satın alacak. Bu sürecin 2035 yılına kadar devam edeceği ve sadece Togg T10X modeli değil, şirketin ilerleyen zamanlarda piyasaya süreceği sedan ve ticari araçları da kapsayacağı belirtilmişti.

Togg'dan Kamuya 500 Araç

Bu arada, 2023 başlarında yapılan açıklamalarda yıl içerisinde 500 adet yerli otomobilin kamu kurum ve kuruluşlarına satılacağı belirtilmişti. Togg, her ay düzenli olarak teslimat sayısını açıklıyor olsa da, bu araçların ne kadarının kamu kurum ve kuruluşlarına gittiği konusunda net bir bilgiye sahip değiliz.

Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Eğer Togg'dan konuyla ilgili bir açıklama gelirse, bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde Togg otomobillerinin kamu kurum ve kuruluşlarına ne ölçüde dağıtılacağı ve bu sürecin nasıl işleyeceği otomotiv sektörü ve kamu yönetimi açısından önemli olacak. Kamu alımlarının, yerli otomobil üreticisi Togg’un üretim ve satış planlarını nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz. Yerli üretimin bu denli destekleniyor olması, sektör açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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