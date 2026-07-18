Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Alaçatı'da Ezber Bozan Konser

Ünlü prodüktör Mahmut Orhan bu defa dinleyicilerinin karşısına oldukça farklı bir mekanda çıktı. 33 yaşındaki başarılı DJ İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı popüler tatil beldesi Alaçatı'da ezber bozan bir sokak etkinliğine imza attı. Rutin pazar faaliyetlerinin sürdüğü sırada ekipmanlarını yanına alan Orhan ses sistemini semt pazarındaki bir iç giyim tezgahının hemen önüne kurdu. Alışveriş telaşındaki vatandaşların ve pazar esnafının şaşkın bakışları altında hazırlıklarını tamamlayan sanatçı teknik kurulumun ardından mikserin başına geçerek müziğin sesini yükseltti.

Pazar Yeri Festival Alanına Döndü

Müziğin ritminin yükselmesiyle birlikte pazar yerindeki atmosfer kısa sürede tamamen değişti. Alışveriş sepetleriyle alanı dolduran her yaştan vatandaş ani gelişen müzik şölenine yoğun ilgi gösterdi. Klasikleşmiş eserleri kendi tarzıyla harmanlayan ünlü müzisyen repertuvarında yer alan ve geniş kitlelerce bilinen "Şaşkın" gibi hit parçalarını ardı ardına çaldı. Esnafın ve çevredekilerin tempoya alkışlarla ve danslarla eşlik etmesi üzerine pazar alanı adeta büyük bir açık hava festivali alanına dönüştü. Bu sıra dışı etkinlik pazar tezgahları arasında renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. 7'den 70'e herkesin ritme ayak uydurduğu anlar çevre sakinleri tarafından da ilgiyle takip edildi.

Köy Meydanından Sonra Semt Pazarı

Sıra dışı mekanlarda ücretsiz halk konserleri vermeyi bir gelenek haline getirmeye başlayan Mahmut Orhan geçmiş aylarda da benzer bir sürprizle gündeme gelmişti. Başarılı sanatçı kendi memleketi olan Balıkesir'in Kürse köyünde de köy sakinlerine unutulmaz bir gün yaşatmıştı.

Kırsal alanların ardından bu kez Ege'nin en hareketli semt pazarlarından birini seçen ünlü DJ'e Alaçatı'daki özel performansında sevgilisi de eşlik etti. Bir süredir birliktelik yaşadığı Rus model Daria Iakubchik pazar yerindeki coşkulu anlarda ünlü müzisyeni yalnız bırakmadı. İkili set başındaki eğlenceli ve samimi tavırlarıyla çevredekilerin beğenisini topladı.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Pazar tezgahlarının gölgesinde gerçekleştirilen bu dinamik set performansı sadece alandaki vatandaşlarla sınırlı kalmadı. Çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler ve Mahmut Orhan'ın kendi resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kesitleri dijital dünyada hızla yayıldı. Paylaşılan video klipler kısa süre içinde binlerce izlenme oranına ulaşarak etkileşim rekorları kırdı. Sosyal medya kullanıcıları küresel başarılara imza atan bir sanatçının yerel kültürün merkezinde bu denli samimi bir etkinlik düzenlemesini takdir eden yorumlarda bulundu.