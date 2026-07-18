Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Alaçatı'da Ezber Bozan Konser

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, Çeşme ilçesindeki Alaçatı semt pazarında kurduğu özel ekipmanıyla alışverişe çıkan vatandaşlara sürpriz bir konser verdi.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Alaçatı'da Ezber Bozan Konser
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 18:40

Ünlü prodüktör Mahmut Orhan bu defa dinleyicilerinin karşısına oldukça farklı bir mekanda çıktı. 33 yaşındaki başarılı DJ İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı popüler tatil beldesi Alaçatı'da ezber bozan bir sokak etkinliğine imza attı. Rutin pazar faaliyetlerinin sürdüğü sırada ekipmanlarını yanına alan Orhan ses sistemini semt pazarındaki bir iç giyim tezgahının hemen önüne kurdu. Alışveriş telaşındaki vatandaşların ve pazar esnafının şaşkın bakışları altında hazırlıklarını tamamlayan sanatçı teknik kurulumun ardından mikserin başına geçerek müziğin sesini yükseltti.

Pazar Yeri Festival Alanına Döndü

Müziğin ritminin yükselmesiyle birlikte pazar yerindeki atmosfer kısa sürede tamamen değişti. Alışveriş sepetleriyle alanı dolduran her yaştan vatandaş ani gelişen müzik şölenine yoğun ilgi gösterdi. Klasikleşmiş eserleri kendi tarzıyla harmanlayan ünlü müzisyen repertuvarında yer alan ve geniş kitlelerce bilinen "Şaşkın" gibi hit parçalarını ardı ardına çaldı. Esnafın ve çevredekilerin tempoya alkışlarla ve danslarla eşlik etmesi üzerine pazar alanı adeta büyük bir açık hava festivali alanına dönüştü. Bu sıra dışı etkinlik pazar tezgahları arasında renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. 7'den 70'e herkesin ritme ayak uydurduğu anlar çevre sakinleri tarafından da ilgiyle takip edildi.

Köy Meydanından Sonra Semt Pazarı

Sıra dışı mekanlarda ücretsiz halk konserleri vermeyi bir gelenek haline getirmeye başlayan Mahmut Orhan geçmiş aylarda da benzer bir sürprizle gündeme gelmişti. Başarılı sanatçı kendi memleketi olan Balıkesir'in Kürse köyünde de  köy sakinlerine unutulmaz bir gün yaşatmıştı.

Kırsal alanların ardından bu kez Ege'nin en hareketli semt pazarlarından birini seçen ünlü DJ'e Alaçatı'daki özel performansında sevgilisi de eşlik etti. Bir süredir birliktelik yaşadığı Rus model Daria Iakubchik pazar yerindeki coşkulu anlarda ünlü müzisyeni yalnız bırakmadı. İkili set başındaki eğlenceli ve samimi tavırlarıyla çevredekilerin beğenisini topladı.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Pazar tezgahlarının gölgesinde gerçekleştirilen bu dinamik set performansı sadece alandaki vatandaşlarla sınırlı kalmadı. Çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler ve Mahmut Orhan'ın kendi resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kesitleri dijital dünyada hızla yayıldı. Paylaşılan video klipler kısa süre içinde binlerce izlenme oranına ulaşarak etkileşim rekorları kırdı. Sosyal medya kullanıcıları küresel başarılara imza atan bir sanatçının yerel kültürün merkezinde bu denli samimi bir etkinlik düzenlemesini takdir eden yorumlarda bulundu.

Benzer Haberler
Norm Ender'in Klipteki Görüntüsü Botoks İddialarını Beraberinde Getirdi Norm Ender'in Klipteki Görüntüsü Botoks İddialarını Beraberinde Getirdi
Melike Hatun'u Canlandıracak Simay Barlas'ın Yeni Dizisi Aşk ve Taht'tan İlk Kareler Melike Hatun'u Canlandıracak Simay Barlas'ın Yeni Dizisi Aşk ve Taht'tan İlk Kareler
İlayda Balaban Duyurdu: İsmail Balaban İkinci Kez Baba Oluyor! İlayda Balaban Duyurdu: İsmail Balaban İkinci Kez Baba Oluyor!
Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Hâlini Paylaştı Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Hâlini Paylaştı
Yeşilçam Klasiği Hasip ile Nasip Modern Uyarlamayla Dönüyor Yeşilçam Klasiği Hasip ile Nasip Modern Uyarlamayla Dönüyor
Ece Dizdar ve Serdar Orçin Karavanlarında Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ı Konuk Etti Ece Dizdar ve Serdar Orçin Karavanlarında Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ı Konuk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme!
  • 18-07-2026 15:25

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!