Kameraları Görünce Ceketle Saklandı! Sefo'nun Yanındaki Gizemli Kadın Panik Yarattı

Türk rap müzik sahnesinin en popüler ve üretken isimlerinden biri olan Sefo geçtiğimiz akşam İstanbul'un hareketli semtlerinden Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Arabasıyla seyir halindeyken basın mensuplarının dikkatini çeken başarılı şarkıcı yanında bulunan gizemli bir kız arkadaşıyla kameralara yansıdı. Muhabirlerin flaş patlatması ve kameraları fark etmesiyle birlikte araç içinde adeta panik havası estiren kimliği belirsiz kız arkadaşının yüzünü siyah bir ceketle kapatma çabası Sefo'yu kahkaha krizine soktu. Basın mensuplarının soruları karşısında oldukça neşeli tavırlar sergileyen ünlü rapçinin konuya dair açıklamaları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Arnavutköy'de Objektiflere Takılan Sefo'dan Sürpriz Karşılaşma

Başarılı müzik kariyeri, hit şarkıları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Sefo yoğun konser maratonunun ardından İstanbul gecelerinde görüntülendi. Arnavutköy'de otomobiliyle tur attığı sırada basın mensuplarının objektiflerine takılan ünlü şarkıcı yanında oturan arkadaşının ani tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Magazin muhabirlerinin kameralarını fark eden ve kameralara yakalanmak istemeyen genç kadın tanınmamak için ellerindeki siyah ceketi başının üzerine çekerek yüzünü tamamen gizlemeye çalıştı.

"Normal Arkadaşım Gözükmek İstemiyor Galiba"

Aracın içerisindeki bu panik dolu anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve kendisini bir anda kahkahaların içinde bulan Sefo muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?" şeklindeki soruları karşısında durumu esprili bir dille geçiştirmeye çalıştı. Gülme krizine giren başarılı rapçi yanındaki gizemli arkadaşı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Normal arkadaşım gözükmek istemiyor galiba."

Muhabirlerin "Hanımefendi bir yüzünüzü görseydik korkmanıza gerek yok" şeklindeki ricalarına ve ısrarlarına rağmen Sefo'nun arkadaşı yüzünü ceketten çıkarmamakta oldukça kararlı davrandı. Durumun tatlı bir kaosa dönüştüğünü gören Sefo daha fazla uzatmayarak basın mensuplarına iyi akşamlar diledi ve aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen bu olay sosyal medyada da kullanıcıların diline düştü. Sefo'nun kahkaha attığı anlar ve yanındaki arkadaşının ceketle kendini kamufle etme çabası takipçiler tarafından binlerce eğlenceli yorum aldı. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve her adımı büyük bir merakla takip edilen başarılı şarkıcının bu neşeli halleri hayranlarından tam not aldı. Sefo'nun gizemli arkadaşıyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise magazin kulislerinde şimdiden merakla bekleniyor.