Kameralar Önünde Yıkıldı! Sıla, Fatih Ürek’in Ölüm Haberini Alınca Ne Yapacağını Bilemedi.

Fatih Ürek neden öldü? Şarkıcı Sıla, Fatih Ürek'in ölüm haberini alınca ne dedi? 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatı ve Sıla'nın röportaj sırasındaki şoke eden görüntüleri haberimizde...

Yayın Tarihi : 31-01-2026 11:22

Türk eğlence dünyasının en renkli simalarından biri olan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'ten bu yana Sarıyer'de bir özel hastanede verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetti. 92 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Sıla, Acı Haberi Mikrofonlar Başındayken Aldı

Gecenin en sarsıcı anlarından biri ise ünlü şarkıcı Sıla’nın röportajı sırasında yaşandı. Muhabirlerin sorularını yanıtladığı esnada Fatih Ürek’in vefat haberini alan Sıla, adeta donup kaldı. Kameralara yansıyan o anlarda ünlü sanatçının yaşadığı derin üzüntü yüzüne yansıdı:

  • Büyük Şok: Haberi ilk duyduğunda kısa süreli bir sessizliğe bürünen Sıla, duygularını kontrol etmekte zorlandı.

  • Veda Sözleri: "Çok üzüldüm. Çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Allah gani gani rahmet eylesin," diyerek dostuna veda etti.

3,5 Aylık Yaşam Mücadelesi

Fatih Ürek'in sağlık serüveni, evinde geçirdiği ani kalp kriziyle başlamıştı. Kalbi duran ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen sanatçı, o günden beri entübe edilmiş halde hayata tutunmaya çalışıyordu. Sevenleri her gün bir umutla iyi haber beklerken, bu akşam gelen haber tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

