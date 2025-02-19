Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek?

Kızıl Goncalar setinde kalp spazmı geçiren Özcan Deniz'in ne zaman setlere döneceği belli oldu.

Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 18:50

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde Kızıl Goncalar dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucu Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ve damar tıkanıklığı tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Pazartesi sabahı, annesinin bir televizyon programındaki açıklamalarını izledikten sonra fenalaşan Deniz, set ekibinin hızlı müdahalesiyle Memorial Hastanesi’ne götürülmüştü. Ünlü oyuncuya anjiyo yapılırken, doktorlar Ramazan ayında kalbine stent takılacağını belirtti.

Özcan Deniz’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kızıl Goncalar seti iptal edilirken, başta Özgü Namal olmak üzere dizideki rol arkadaşları da onu hastanede yalnız bırakmadı. Şu anda evinde dinlenen Deniz, birkaç günlük molanın ardından sete geri döneceğini açıkladı.

Hayranlarını endişelendiren bu sağlık problemi sonrası ünlü sanatçının iş temposunu nasıl yöneteceği ise merak konusu.

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