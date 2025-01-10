Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Kalifornia'daki yangın durdurulamıyor! Ünlü isimlerin evleri yanarken bölgede Türkler'in de evleri olduğu biliniyor. İşte detaylar...

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 10:52

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles şehrinde etkili olan şiddetli rüzgarlarla hızla yayılan yangın felaketi, Hollywood ve çevresinde büyük yıkıma neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünyaca ünlü isimlerin yangın nedeniyle evlerini kaybettiği öğrenilirken, Hollywood bölgesinde oturan pek çok ünlü tahliye emriyle güvenli bölgelere gönderildi.

Yangının etkilediği bölgede Türk ünlülerin de evleri bulunuyor. İş insanı Ali Koç, oyuncu Serenay Sarıkaya ve Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Los Angeles’ta lüks malikaneleri olduğu biliniyor. Yangının bu alanlara ulaşıp ulaşmadığı henüz netleşmezken, ünlü isimlerin evlerinin durumları hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Los Angeles itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığını ve yangının kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini ifade etti. Bölgedeki tahliyeler sürerken, yangının ne zaman söndürülebileceği belirsizliğini koruyor.

Benzer Haberler
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi
“Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi “Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."
Gupse Özay ve Barış Arduç’tan yeni yatırım: Hayallerindeki evin sahibi oldular! Gupse Özay ve Barış Arduç’tan yeni yatırım: Hayallerindeki evin sahibi oldular!
Ece Erken zayıflamasını sağlayan formülü açıkladı Ece Erken zayıflamasını sağlayan formülü açıkladı
Mauro Icardi'nin yeni aşkı olay oldu: Demet Akalın'dan yine gündem yaratan yorum! Mauro Icardi'nin yeni aşkı olay oldu: Demet Akalın'dan yine gündem yaratan yorum!
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Gonca Vuslateri metrodan seslendi:
  • 06-01-2025 10:14

Gonca Vuslateri metrodan seslendi: "Gizlice fotoğrafımı çekenler..."