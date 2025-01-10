Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles şehrinde etkili olan şiddetli rüzgarlarla hızla yayılan yangın felaketi, Hollywood ve çevresinde büyük yıkıma neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünyaca ünlü isimlerin yangın nedeniyle evlerini kaybettiği öğrenilirken, Hollywood bölgesinde oturan pek çok ünlü tahliye emriyle güvenli bölgelere gönderildi.

Yangının etkilediği bölgede Türk ünlülerin de evleri bulunuyor. İş insanı Ali Koç, oyuncu Serenay Sarıkaya ve Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Los Angeles’ta lüks malikaneleri olduğu biliniyor. Yangının bu alanlara ulaşıp ulaşmadığı henüz netleşmezken, ünlü isimlerin evlerinin durumları hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Los Angeles itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığını ve yangının kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini ifade etti. Bölgedeki tahliyeler sürerken, yangının ne zaman söndürülebileceği belirsizliğini koruyor.