Kalben’den İstanbul’da Değilim Yayında…

Kalben’in yeni tekli çalışması “İstanbul’da Değilim” yayınlandı.

Kalben’den İstanbul’da Değilim Yayında…
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 17-02-2025 12:29

Söz ve müziği Kalben’e, düzenlemesi İlker Deliceoğlu’na ait “İstanbul’da Değilim” 14 Şubat Cuma günü müzikseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Hakan Bintepe’nin üstlendiği şarkının video klibi, 5 ülke, 8 şehirde yapılan çekimlerden kurgulandı.

Phuket, Köln, Berlin, Stuttgart, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Zürih…

Tayland, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre…

Yapımcılığını Kalben’in kendi şirketi Hoş Seda’nın, dağıtımını DMC‘nin üstlendiği “İstanbul’da Değilim” tüm dijital platformlarda yayında…

 

“İstanbul’da Değilim aşk-nefret ilişkimi anlatıyor şehrimle aramda büyüyen... İstanbul, kadınını tehdit eden ürküten yabancılaştıran toksik bir erkek gibi son senelerde ne yazık ki. Kontrolsüz genişleyen ve giderek çarpıklaşan demografik yapı, bitmeyen inşaatlar, hızla ufalan gelir değeri karşısında bir o kadar hızla artan ve en temel ihtiyaçlarımız olduğundan kaçamadığımız dev masraflar üstüne her gün aldığımız acı haberler çevreledi bu şehri. Yine de komşularım, serpilmesine tanık olduğum çocuklar, gençler; hayal kurduran adalar, onca ilham ve dostluk burada... Evim ve kedilerim burada… “

Kalben

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