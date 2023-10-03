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Kahramanmaraş depremini bilmişti! Deprem kahininin bu kez hem yer hem saat verdi

6 Şubat'ta yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası “Deprem Kahini” olarak tanınan Hollandalı Frank Hoogerbeets, yeni deprem tahminleriyle gündeme geldi.

Kahramanmaraş depremini bilmişti! Deprem kahininin bu kez hem yer hem saat verdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 00:35

Frank Hoogerbeets, kurucusu olduğu “SSGEOS” adlı araştırma grubu ile birlikte yeni bir deprem tahmininde bulundu. Hoogerbeets, bu sefer de Pakistan’da büyük bir deprem yaşanacağını öne sürdü.

Pakistan'da Endişe Yaratan İddialar

SSGEOS'un tahminine göre, Pakistan’da önümüzdeki 48 saat içerisinde büyük bir deprem meydana gelebilir. Türkiye'deki felaket depremi önceden tahmin eden Hoogerbeets’in bu son iddiası, Pakistan’da büyük bir korku ve endişe oluşturdu.

SSGEOS, deniz seviyesindeki atmosferdeki elektrik akışını izleyerek, Pakistan'daki fay hattının üzerinde yüksek elektrik yoğunluğu tespit etti. Pakistan basını, bu iddiaların bölge halkı arasında panik havası yarattığını bildirdi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi'nden Açıklama Yok

Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Daire daha önce, bu tür deprem tahminlerinin bilimsel temeli olmadığını belirtmişti. Pakistan, Hindistan ve Avrasya levhalarının bulunduğu bir bölgede yer aldığı için deprem riski yüksek bir ülke olarak bilinir.

Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz depremden üç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve “Bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır.” demişti. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gerçekleşen depremle birlikte, Hoogerbeets’in takipçi sayısı da büyük bir artış gösterdi ve kendisine “deprem kahini” lakabı takıldı.

Frank Hoogerbeets'in yeni iddiası, özellikle Pakistan'da büyük bir endişe yaratmış durumda. Gerçekleşmesi durumunda büyük felaketlere yol açabilecek bu tür iddialar, bilimsel temellere dayanmadığı için resmi kurumlar tarafından ciddiye alınmasa da, halk arasında tedirginlik yaratmaktadır.

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