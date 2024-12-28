Kadro genişliyor! Eşref Rüya dizisine öyle bir isim katıldı ki...

Bu sezon Yasak Aşk dizisinde rol alması beklenen Görkem Sevindik, projenin ertelenmesiyle birlikte Tims&B’nin Kanal D için hazırladığı Eşref Rüya dizisinin kadrosuna katıldı. Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı dizi, şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Sevindik, dizide yeraltı dünyasının karizmatik ve acımasız ismi "Devran" karakterine hayat verecek. Kulislere sızan bilgilere göre, Devran, yaşlanan Yakup Baba’nın yerine geçmek için mücadele edecek ve bu yolda Eşref’le (Çağatay Ulusoy) karşı karşıya gelecek. İhanetlerle dolu bu hikaye, ekran başındaki izleyicilere nefes kesen bir mücadele sunacak.

Dizinin yapım aşaması tüm hızıyla devam ederken, Görkem Sevindik’in sert ve karizmatik Devran karakteriyle büyük ses getireceği konuşuluyor. Yeraltı dünyasının derinliklerinde geçen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Eşref Rüya, izleyicilere heyecan dolu bir sezon vaat ediyor.

Sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Eşref Rüya, sadece hikayesiyle değil, usta oyuncularıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor. Görkem Sevindik ve Çağatay Ulusoy’un karşılıklı sahnelerinin şimdiden büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.