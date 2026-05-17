Buse Terim’den İlişkisiyle İlgili Dikkat Çeken Açıklama

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde hem özel hayatı hem paylaşımlarıyla gündendeki güzel ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu.

“Her Şey Yolunda Mutluyuz”

Etkinlik çıkışında gazetecilerin “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna yanıt veren Buse Terim kısa ve net bir açıklama yaptı. Terim ilişkisinin iyi gittiğini belirterek “İlişkimde her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Terim’in bu sözleri sosyal medyada da kısa sürede karşılık buldu. Takipçileri ünlü ismin açıklamasını samimi ve doğal bulduklarını belirtti.

Yoğun Tempo ve Hayat Dengesi

Etkinlikte günlük yaşamına dair de konuşan Buse Terim yoğun bir tempo içinde olduğunu söyledi. Sürekli hareket halinde olduğunu dile getirerek buna rağmen hayatındaki düzenin iyi ilerlediğini ifade etti.

“Gördüğünüz gibi sürekli koşuşturuyorum ama her şey çok iyi” sözleriyle günlerinin oldukça yoğun geçtiğini aktaran Terim iş ve özel hayatını birlikte yürütmeye çalıştığını belirtti.

Aile ve Futbol Gündemiyle İlgili Yorum

Buse Terim’e ayrıca Fatih Terim’in dört yıl üst üste şampiyonluk rekorunun gündeme gelmesi de soruldu. Bu konuya kayıtsız kalmayan Terim rekorların kırılmak için olduğunu söyleyerek spor dünyasındaki rekabeti doğal karşıladığını dile getirdi.

“Rekorlar aslında kırılmak içindir. Bir daha olsun, tekrar olsun” sözleriyle dikkat çeken Buse Terim, bu tür gelişmelerden memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Aşk Hayatında Yeni Dönem

Uzun süredir iş insanı Batu Son ile birlikte olduğu bilinen Buse Terim ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme taşıyor. Daha önce yaptığı romantik bir paylaşımda “Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum” notunu düşen Terim takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Kızlarının da yer aldığı karelerle yaptığı paylaşımlar çiftin aile yaşamına dair samimi bir tablo ortaya koymuştu.

Magazin Dünyasında Gündem Olmaya Devam Ediyor

Hem özel hayatı hem açıklamalarıyla sık sık magazin basınında yer alan Buse Terim etkinlikteki sade ve net ifadeleriyle dikkat çekti. İlişkisinin iyi gittiğini vurgulayan Terim’in sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.