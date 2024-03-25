Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Sanat dünyasının değerli ismi Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde inme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumuyla ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 10:18

Sanat dünyasının usta ismi Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde inme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, İnanır'ın tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alındığını, entübe edilerek uyutulduğunu ve takibinin devam ettiğini belirtti. Koca, sanatçının ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

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