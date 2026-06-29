Kadir İnanır'ın Mezarı Çiçek Bahçesine Döndü!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında sevenlerinin akınına uğradı. Mezar çiçeklerle dolarken duygusal anlar yaşandı.

Kadir İnanır'ın Mezarı Çiçek Bahçesine Döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 18:26

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı milyonlarca kişiyi derinden etkiledi. Usta oyuncu dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ancak görünen o ki sevenleri onu yalnızca cenaze gününde değil bundan sonra da yalnız bırakmayacak.

Kabri Çiçeklerle Doldu

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ulus Mezarlığı'na gelen ziyaretçiler Kadir İnanır'ın mezarı başında sessizce dua etti. Pek çok kişi yanında getirdiği çiçekleri kabrine bıraktı. Kısa sürede mezarın etrafı rengârenk çiçeklerle dolarken ortaya oldukça duygusal görüntüler çıktı.

Ziyaretçiler mezarın başında uzun süre kalıp hem dua etti hem kendi aralarında İnanır'ın filmlerini ve bıraktığı unutulmaz eserleri konuştu. Herkesin ortak düşüncesi ise aynıydı Türk sineması çok büyük bir değerini kaybetmişti.

"Onun Filmleriyle Büyüdük"

Mezarlığa gelen hayranlardan Ergin Arslan da duygularını gizleyemedi. Çocukluğundan beri Kadir İnanır'ın filmlerini izleyerek büyüdüğünü söyleyen Arslan mezarını ziyaret edip dua etmek istediğini anlattı.

İnanır'ın sadece başarılı bir oyuncu olmadığını aynı zamanda örnek alınacak bir insan olduğunu onun filmlerinin birçok kuşağın hafızasında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Büyük ustaya Allah'tan rahmet dileyen Arslan ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı temennisinde bulundu.

Hayranlarından Duygusal Sözler

Kabrin başında bulunan bir diğer ziyaretçi Harun Üçer de çok değerli bir sanatçıyı kaybettiklerini söyledi. Kadir İnanır'ın Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Üçer yolu düştükçe mezarını ziyaret edeceğini ifade etti.

Bir başka hayranı Harbi Karataş ise Kadir İnanır'ın kendileri için sadece bir sinema oyuncusu olmadığını söyledi. Onu aydın kimliğiyle de hatırlayacaklarını belirten Karataş "Hepimizin sonu burası ama Kadir abi bizim gönlümüzde yaşamaya devam edecek." sözleriyle duygularını paylaştı.

Ardında Unutulmayacak Bir Miras Bıraktı

Kadir İnanır yıllar boyunca rol aldığı filmlerle Türk sinemasının en sevilen ve en saygı duyulan isimlerinden biri olmayı başardı. Canlandırdığı karakterler güçlü oyunculuğu ve izleyicilerle kurduğu bağ sayesinde hafızalara kazındı.

Bugün mezarı başında toplanan kalabalık da bunun en güzel göstergesiydi. Sevenleri dualarla çiçeklerle ve güzel anılarıyla ona veda etmeye devam ediyor. Usta sanatçının bıraktığı iz ise yalnızca beyaz perdede değil onu yıllardır severek izleyen milyonlarca insanın kalbinde yaşamayı sürdürecek.

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