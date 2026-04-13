Kadir Ezildi’den Kan Donduran İddia: "Ayrılmamız İçin Büyü Yaptılar!"

Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi, özel hayatıyla ilgili daha önce duyulmamış, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşiyle olan ilişkisinde yaşadığı huzursuzlukların doğal sebeplerden kaynaklanmadığını öne süren ünlü sunucu, nişanlılık döneminden bu yana bir "enerji" karmaşası içinde olduklarını dile getirdi. Ezildi’nin özellikle "büyü" ve "aile içi ihanet" vurgusu yaptığı açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminin en üst sırasına yerleşti.

"Hiçbir Sebep Yokken Kavga Ediyorduk"

İlişkisinin başından beri sürekli bir engel çıkarma çabasıyla karşılaştığını belirten Kadir Ezildi, yaşadıkları süreci normal bir anlaşmazlık olarak görmediğini ifade etti. Özellikle nişanlılık evresinde sebepsiz yere çıkan büyük tartışmalara dikkat çeken ünlü isim, "Eşimle ayrılmam için ellerinden geleni yapan bir sürü kişi oldu. Sürekli bir kavga, bir huzursuzluk vardı; bu normal bir durum değildi" sözleriyle yaşadığı ruhsal baskıyı anlattı.

Fotoğraf ve Kaşık İddiası Şoke Etti

Açıklamalarının en tüyler ürperten kısmında somut iddialara yer veren Ezildi, gördüğü manzarayı şu sözlerle paylaştı:

"İki kaşık sırt sırta, içinde eşimle benim resmim vardı. Fotoğrafımızı yakmışlar. O anlarda eşimin yüzü bir anda yanmaya başladı, yara gibi oldu."

Bu durumun sadece bir tesadüf olamayacağını savunan ünlü sunucu, yaşadıklarını metafiziksel müdahalelere bağladığını açıkça dile getirdi.

"Ekmeğimizi Yiyen İnsanlar Yaptı"

Ezildi’nin açıklamalarındaki en sert çıkış ise bu olayların arkasındaki faillere yönelik oldu. Yabancı birinden değil, en yakınlarından darbe aldığını belirten sunucu, "Yapanlar aileden. Zamanında ekmeğimizi yiyen, evimize girip çıkan insanlar" diyerek sitemini gizlemedi. Sadece evliliğinin değil, ailesinin sağlığının ve işlerinin de hedef alındığını iddia eden Ezildi, bu kişilerin "hastalık ve iş kaybı" için de benzer yollara başvurduğunu öne sürdü.

Bu şok edici iddiaların ardından sosyal medya ikiye bölündü; bir kısım takipçisi Ezildi’ye destek verirken, bir kısım bu tür iddiaların bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu savundu.