Kadir Ezildi’den İlk Yıl Dönümü Mesajı: "Heyecanı Diri Tutmak Önemli"

Ekranların sevilen ismi ve temizlik tutkusuyla tanınan fenomen Kadir Ezildi, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Gamze Türkmen ile dünyaevine giren Ezildi, evliliklerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

"Heyecanı, Saygıyı ve Sevgiyi Diri Tutmak Önemli"

Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı bir video paylaşan Kadir Ezildi, evliliğin ilk yılını geride bırakmanın heyecanını yaşadı. Paylaşımında evliliğe dair samimi mesajlar veren ünlü fenomen, şu notu düştü:

"Tam 1 yıllık evliyim artık. Seneler çok çabuk geçiyor. Önemli olan seneleri dolu dolu yaşamak. O heyecanı, saygıyı ve sevgiyi diri tutmak. Nice senelere inşallah."

Sosyal Medyadan Tebrik Yağdı

Televizyon programlarındaki titizliği ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezildi'nin yıl dönümü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, mutlu çiftin yıl dönümünü kutlarken "Nice mutlu senelere", "Örnek çift" gibi yorumlarla destek verdi.

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, bu özel günlerini sade ama anlamlı bir kutlamayla taçlandırmış oldu.