Kadir Ezildi’den Bebek Müjdesi mi Geliyor? Ünlü Sunucu Sessizliğini Bozdu.

Kadir Ezildi baba mı oluyor? Ünlü sunucu Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte bebek iddialarına ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklamalar.

Kadir Ezildi’den Bebek Müjdesi mi Geliyor? Ünlü Sunucu Sessizliğini Bozdu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-04-2026 12:54

Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi, son dönemde hakkında çıkan "baba oluyor" iddialarına eşi Gamze Ezildi ile birlikte katıldığı bir ödül töreninde son noktayı koydu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bebek haberlerine samimiyetle yanıt veren ünlü sunucu, şu an için bir müjde olmadığını dile getirdi.

"Her Şeyin Zamanı Var"

Kadir Ezildi, hayranlarından gelen "kara kaşlı bir oğlunuz olsun" mesajlarına teşekkür ederek, bebek konusundaki planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Şu an öyle bir şey yok. İstediğimiz bu ama her şeyin bir zamanı var. Yaza kardeşimin düğünü var, büyük bir koşturmacamız var. Onu bir atlatalım önce."

"Neden Saklayalım?"

Böyle bir haberi gizlemeyeceklerini vurgulayan Ezildi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek ekledi:

"Bu durum tabii ki en çok bizi ilgilendiriyor. Eğer bir gün olursa mutlaka haberiniz olur, böyle güzel bir şeyi neden saklayalım?"

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti, mutlu evlilikleriyle takdir toplarken, önceliklerinin aile içindeki diğer kutlamalar ve düğün hazırlıkları olduğunu ifade etmiş oldu.

Benzer Haberler
Paris’ten Saat Topluyor: Mert Ramazan Demir’in 5 Parçalık Gizli Koleksiyonu. Paris’ten Saat Topluyor: Mert Ramazan Demir’in 5 Parçalık Gizli Koleksiyonu.
Görenler Gözlerine İnanamadı: Gupse Özay’ın Griye Çalan Yeni İmajı. Görenler Gözlerine İnanamadı: Gupse Özay’ın Griye Çalan Yeni İmajı.
Mehmet Günsür'den Eşine Aşk İtirafı: Mehmet Günsür'den Eşine Aşk İtirafı: "10 Kez Daha Evlenirim!"
Magazin Dünyasında Şok İddia: Pelin Akil ve Baran Bölükbaşı Aşk mı Yaşıyor? Magazin Dünyasında Şok İddia: Pelin Akil ve Baran Bölükbaşı Aşk mı Yaşıyor?
"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.
Hasan Can Kaya Nişanlandı: Aile Arasında Sade Tören! Hasan Can Kaya Nişanlandı: Aile Arasında Sade Tören!
ÇOK OKUNANLAR
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.
  • 01-04-2026 18:46

Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!
  • 02-04-2026 16:22

Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!