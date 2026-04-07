Kadir Ezildi’den Bebek Müjdesi mi Geliyor? Ünlü Sunucu Sessizliğini Bozdu.

Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi, son dönemde hakkında çıkan "baba oluyor" iddialarına eşi Gamze Ezildi ile birlikte katıldığı bir ödül töreninde son noktayı koydu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bebek haberlerine samimiyetle yanıt veren ünlü sunucu, şu an için bir müjde olmadığını dile getirdi.

"Her Şeyin Zamanı Var"

Kadir Ezildi, hayranlarından gelen "kara kaşlı bir oğlunuz olsun" mesajlarına teşekkür ederek, bebek konusundaki planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Şu an öyle bir şey yok. İstediğimiz bu ama her şeyin bir zamanı var. Yaza kardeşimin düğünü var, büyük bir koşturmacamız var. Onu bir atlatalım önce."

"Neden Saklayalım?"

Böyle bir haberi gizlemeyeceklerini vurgulayan Ezildi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek ekledi:

"Bu durum tabii ki en çok bizi ilgilendiriyor. Eğer bir gün olursa mutlaka haberiniz olur, böyle güzel bir şeyi neden saklayalım?"

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti, mutlu evlilikleriyle takdir toplarken, önceliklerinin aile içindeki diğer kutlamalar ve düğün hazırlıkları olduğunu ifade etmiş oldu.