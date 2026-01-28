Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Galada Boy Gösterdi: "Evimizin Kuralları Var!"

Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen evlilikleri hakkında ne dedi? Temizlik takıntısıyla bilinen Kadir Ezildi, evdeki yeni kurallarını ve eşiyle olan uyumunu anlattı. İşte fenomen çiftin gala açıklamaları...

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Galada Boy Gösterdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2026 11:55

Temizlik takıntısı ve enerjik sunumuyla milyonların sevgilisi haline gelen Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlendiği eşi Gamze Türkmen ile bir film galasında ilk kez el ele görüntülendi. Nişan ve düğün sürecindeki harcamalarıyla aylarca konuşulan çift, evlilik hayatlarına dair samimi ve eğlenceli itiraflarda bulundu.

"Evi Paylaşmak Benim İçin Zor"

Muhabirlerin evlilik sürecine dair sorularını yanıtlayan Kadir Ezildi, temizlik konusundaki hassasiyetinin ev yaşamına nasıl yansıdığını açık yüreklilikle anlattı:

  • Sıkı Yönetim: "Evimizin kuralları değişti, rutinler arttı. Benim için evi biriyle paylaşmak gerçekten zor."

  • Uyum Süreci: "Gayet uyumluyuz. Kurallarımız belli, uyduğumuz sürece sıkıntı yok."

  • Esneklik Payı: Ezildi, eşine karşı biraz daha esnek olmaya çalıştığını belirterek, "Ben biraz daha seyreltmeye çalışıyorum bazı şeyleri, o da bana yardımcı olmaya çalışıyor. En güzeli anlayış," dedi.

Gamze Türkmen: "Temizliği Ona Bıraktım"

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen ise evdeki temizlik yüküyle ilgili esprili bir yaklaşım sergiledi. Türkmen, "Temizliği tamamen Kadir’e bıraktım," diyerek hem muhabirleri güldürdü hem de "En Hamarat Benim" sunucusunun evde de boş durmadığını tescillemiş oldu.

Nişan Masrafı Hâlâ Hafızalarda

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen düğün öncesi Kadir Ezildi, sadece nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayarak magazin gündemine damga vurmuştu. Takılan takılar ve yapılan görkemli törenlerle günlerce konuşulan ikilinin, galadaki uyumlu ve şık halleri sosyal medyada "Yılın Çifti" yorumlarını beraberinde getirdi.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’dan "Her Şey Yolunda" Pozu: Kriz Bitti, Aşk Kazandı!
Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece! Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece!
İstanbul’da Devlerin Gecesi: Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer Aynı Sahnede! İstanbul’da Devlerin Gecesi: Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer Aynı Sahnede!
Şarkıları Spotify'dan Kaldırılan Blok3 Ayar Verdi: Şarkıları Spotify'dan Kaldırılan Blok3 Ayar Verdi: "Benimle Uğraşanın Sevinci Kursağında Kalır!"
"Arka Plan" Yakalattı: Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Aşkı Belgelendi mi?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"