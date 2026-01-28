Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen Galada Boy Gösterdi: "Evimizin Kuralları Var!"

Temizlik takıntısı ve enerjik sunumuyla milyonların sevgilisi haline gelen Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlendiği eşi Gamze Türkmen ile bir film galasında ilk kez el ele görüntülendi. Nişan ve düğün sürecindeki harcamalarıyla aylarca konuşulan çift, evlilik hayatlarına dair samimi ve eğlenceli itiraflarda bulundu.

"Evi Paylaşmak Benim İçin Zor"

Muhabirlerin evlilik sürecine dair sorularını yanıtlayan Kadir Ezildi, temizlik konusundaki hassasiyetinin ev yaşamına nasıl yansıdığını açık yüreklilikle anlattı:

Sıkı Yönetim: "Evimizin kuralları değişti, rutinler arttı. Benim için evi biriyle paylaşmak gerçekten zor."

Uyum Süreci: "Gayet uyumluyuz. Kurallarımız belli, uyduğumuz sürece sıkıntı yok."

Esneklik Payı: Ezildi, eşine karşı biraz daha esnek olmaya çalıştığını belirterek, "Ben biraz daha seyreltmeye çalışıyorum bazı şeyleri, o da bana yardımcı olmaya çalışıyor. En güzeli anlayış," dedi.

Gamze Türkmen: "Temizliği Ona Bıraktım"

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen ise evdeki temizlik yüküyle ilgili esprili bir yaklaşım sergiledi. Türkmen, "Temizliği tamamen Kadir’e bıraktım," diyerek hem muhabirleri güldürdü hem de "En Hamarat Benim" sunucusunun evde de boş durmadığını tescillemiş oldu.

Nişan Masrafı Hâlâ Hafızalarda

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen düğün öncesi Kadir Ezildi, sadece nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayarak magazin gündemine damga vurmuştu. Takılan takılar ve yapılan görkemli törenlerle günlerce konuşulan ikilinin, galadaki uyumlu ve şık halleri sosyal medyada "Yılın Çifti" yorumlarını beraberinde getirdi.