Kadir Doğulu ve Oğluyla Paylaşım! Neslihan Atagül Yürekleri Eritti

Neslihan Atagül’ün sosyal medyada paylaştığı bir sabah karesi takipçileri arasında oldukça ilgi gördü. Ünlü oyuncu eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile birlikte güne başladıkları anı paylaşınca ortaya oldukça samimi ve sıcak bir görüntü çıktı. “Günaydın” notuyla paylaşılan bu kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi tarafından beğenildi.

Oyunculuk Kariyerinden Aile Hayatına

Neslihan Atagül uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan ve birçok başarılı projede rol almış bir isim. Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi dizilerle geniş bir kitle tarafından tanındı. Oyunculuk kariyerinde önemli bir yer edinen Atagül son dönemde ise ekranlardan biraz uzak durarak daha sakin bir yaşamı tercih ediyor. Özellikle ailesine ve oğluna daha fazla vakit ayırması dikkat çekiyor.

Kadir Doğulu İle Mutlu Bir Evlilik

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül magazin dünyasında uyumlu çiftlerden biri olarak gösteriliyor. İkili zaman zaman birlikte yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geliyor. Çiftin hayatlarına oğulları Aziz’in katılması ise bu mutluluğu daha da artırmış durumda. Aile yaşamlarını göz önünde yaşamayı çok tercih etmeseler de zaman zaman paylaştıkları kareler takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Aziz’in Piyano Merakı

Paylaşılan son karede en çok dikkat çeken detay ise küçük Aziz’in piyano başındaki hali oldu. Henüz çok küçük olmasına rağmen müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken Aziz adeta evin küçük müzisyeni gibi görünüyor. Piyanoya meraklı halleri hem annesi hem babasıyla birlikte keyifli bir sabah anına dönüşmüş durumda. Bu doğal ve sevimli görüntü takipçilerden de bolca yorum ve beğeni aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Neslihan Atagül’ün paylaştığı bu aile karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar özellikle ailenin doğal ve samimi haline vurgu yaparak çok sayıda olumlu yorum yaptı. Gösterişten uzak sade ama sıcak bir aile görüntüsü olması paylaşımın bu kadar sevilmesinin en büyük nedeni olarak öne çıktı.