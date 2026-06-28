Ajda ve Semiramis Pekkan Ailesinde Saklanan Dahi Ortaya Çıktı!

Son günlerde magazin dünyasında Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan ailesiyle ilgili oldukça dikkat çekici bir konu konuşuluyor. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan bir aile bireyi olan Zoran Lavlani yeniden gündeme geldi. Aslında yıllardır varlığı biliniyor ama pek ortalarda görünmediği için birçok kişi onu yeni duymuş gibi oldu. Özellikle sosyal medyada dolaşan iddialar konuyu bir anda daha da merak edilir hale getirdi.

Semiramis Pekkan’ın Gözlerden Uzak Hayatı

Semiramis Pekkan bir dönem hem özel hayatı hem sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Zor zamanlarında en büyük destekçisi ise ablası Ajda Pekkan olmuştu. İki ünlü isim Türk sanat dünyasında uzun yıllardır bilinen güçlü figürler olarak yer alıyor. Ancak bu kez gündem onların kariyerlerinden çok aile hayatlarına ve özellikle de Semiramis Pekkan’ın oğluna çevrildi.

Zoran Lavlani Hakkındaki İddialar

Zoran Lavlani Semiramis Pekkan’ın 1987 yılında yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu. Uzun yıllar kameralardan uzak büyüyen Zoran’ın eğitim hayatını yurt dışında sürdürdüğü ve oldukça başarılı bir kariyer yoluna yöneldiği konuşuluyor. İsviçre, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde eğitim aldığı teknoloji ve finans alanına ilgi duyduğu söyleniyor.

Onun hakkında en çok konuşulan iddialardan biri ise oldukça yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğu yönünde. Hatta bazı haberlerde bu zekânın Einstein ile kıyaslandığı bile yazılıyor. Bu tarz iddialar elbette magazin dilinde abartı payı taşısa da Zoran’ın “çok başarılı ve farklı bir kariyer çizgisi” çizdiği sık sık vurgulanıyor.

Spot Işıklarından Uzak Bir Yaşam

İlginç olan ise Zoran Lavlani’nin tüm bu popüler aile geçmişine rağmen magazin dünyasından tamamen uzak bir hayat tercih etmesi. Annesi ve teyzesi gibi sanat dünyasında değil daha çok teknoloji ve finans alanında ilerlemeyi seçtiği söyleniyor. Avrupa’daki bazı büyük teknoloji şirketlerinde görev aldığı ve genç yaşta sorumluluk aldığı da konuşulan detaylar arasında.

Aileye yakın kaynaklara göre Zoran dikkat çekmeyi seven biri değil. Tam aksine daha sakin daha özel ve kendi dünyasında bir hayat kurmayı tercih ediyor.

Aile Hakkında Merak Artıyor

Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan gibi iki güçlü ismin bulunduğu bir ailede böyle gözlerden uzak bir hikâye olması doğal olarak merakı artırıyor. Özellikle sosyal medyada bu konu konuşuldukça Zoran Lavlani’ye olan ilgi de büyüyor. Ancak tüm bu iddiaların bir kısmının magazin abartısı içerdiği de unutulmamalı.

Yine de ortada net olan bir şey var: Pekkan ailesi sadece sahnedeki başarılarıyla değil özel hayatlarındaki ilginç hikâyelerle de gündemde kalmaya devam ediyor.