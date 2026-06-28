Can Yaman Ağzına Geleni Söyledi! Ortalık Fena Karıştı

Faruk Turgut'un "Can Yaman'la bir daha çalışmam" sözleri ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncu ise sessiz kalmadı ve peş peşe çok sert açıklamalar yaptı.

Can Yaman Ağzına Geleni Söyledi! Ortalık Fena Karıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 11:26

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan konularından biri Faruk Turgut ile Can Yaman arasında yaşanan söz düellosu oldu. Olayın fitilini ateşleyen isim ise yapımcı Faruk Turgut'tu. Katıldığı bir programda kendisine "Can Yaman'la yeniden çalışır mısınız?" diye sorulunca hiç düşünmeden "Hayır" cevabını verdi.

Faruk Turgut Neler Söyledi?

Turgut, Can Yaman'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu kabul etti. Özellikle Erkenci Kuş dizisiyle büyük çıkış yakaladığını hatta o dönemde birlikte yeni projeler planladıklarını anlattı. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle bu planların hayata geçmediğini söyledi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olunca gözler Can Yaman'a çevrildi.

Can Yaman'dan Çok Sert Tepki Geldi

Can Yaman ise sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullandı. Eski yapımcısını ağır sözlerle eleştiren oyuncu Faruk Turgut'un anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Hatta Disney'den kendisiyle ilgili 100 bin euro talep ettiğini öne sürerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yaman, kariyerinin bugün geldiği noktadan son derece memnun olduğunu söylerken yurt dışında yer aldığı projelerin başarısından da bahsetti. Özellikle El Turco ve Sandokan projelerinin uluslararası alanda ilgi gördüğünü ve farklı ülkelerde önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

"Senin Bütçen Benim Kaşeme Yetmez"

Paylaşımının en çok konuşulan kısmı ise bu cümle oldu. Can Yaman artık yurt dışında ulaştığı seviyeden dolayı Faruk Turgut'un bütçesinin kendi oyunculuk ücretini karşılamaya yetmeyeceğini söyledi. Bununla da kalmayıp Turgut'un yaptığı işlerin vizyonunun artık kendisini tatmin etmediğini ifade etti.

Ayrıca geçmişte Erkenci Kuş dizisinin yurt dışı satışlarından doğan bazı ödemeler konusunda da sorun yaşadıklarını iddia etti. Başka yapımcılarla çalışmasının engellenmeye çalışıldığını öne süren Yaman yıllardır kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü açıkça dile getirdi.

Tartışma Gündemden Düşmüyor

Can Yaman paylaşımını "Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma" diyerek noktaladı. Hatta bu açıklamayı yapmasının bile eski yapımcısına gündem olma fırsatı verdiğini söyleyerek bunun son kez yaşandığını ifade etti.

Şimdilik Faruk Turgut cephesinden bu sert açıklamalara yeni bir yanıt gelmiş değil. Ancak iki isim arasındaki gerilimin kısa sürede sona erecek gibi görünmediği konuşuluyor. Magazin kulislerinde ise taraflardan yeni açıklamalar gelip gelmeyeceği merakla takip ediliyor.

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