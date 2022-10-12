“Kadınlara Mahsus” geliyor!

Ünlü yönetmen Serdar Akar’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Limit Yapım imzalı “Kadınlara Mahsus” adlı sinema filminin hazırlıklarında sona gelindi. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı, genel koordinatörlüğünü birçok başarılı projede imzası olan Hakan Yaldız’ın üstlendiği filmin okuma provası önceki gün yapıldı. Oyuncular ilk kez bir araya gelerek senaryoyu okudu.

DEV OYUNCU KADROSU

“Kadınlara Mahsus”un oyuncu kadrosunda dev isimler bulunuyor. Filmde başlıca rolleri Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran paylaşıyor. Kadrosunda Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz’ın da yer aldığı filmin çekimlerine 11 Ekim Cuma günü İstanbul’da başlanacak.