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Kadınlara 10.000 TL devlet desteği! Cumhurbaşkanı resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı az önce duyurdu. Kadınlara tam 10.000 TL devlet desteği verilecek. Yaş ve gelir şartı da yok. e-Devlet başvuru ekranı açıldı.

Kadınlara 10.000 TL devlet desteği! Cumhurbaşkanı resmen açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 10:08

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın sıkıntıları sürerken devlet desteği duyuruları da gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç bir çok aileye sosyal yardım ve destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın bu defa ki yardım duyurusu kadınlar için geldi. Kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. E-devlet üzerinden ay sonuna kadar başvuru yapan kadınlara 10.000 TL'lik devlet desteği verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklaması ile kadınlara sağlanacak yeni devlet desteğini duyurdu. Yeni program kapsamında yaş ve gelir şartı olmadan tüm kadınlara 10.000 TL'ye Varan devlet desteği imkanı verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatılan yeni sosyal yardım programı için başvuru şartları belli oldu. Başvurular T.C kimlik numarasına göre e-devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru süresi kasım ayı sonuna kadar devam edecek nokta başvurusu onaylananlar PTT aracılığıyla ödeme almaya başlayacak. Kadınlara devlet desteği şartları ve detaylar haberimizde…

AİLE BAKANLIĞINDAN KADINLARA YÖNELİK YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir sosyal yardım ve destek programı başvuru başlattı. Program kapsamında kadınlar yaş ve gelir şartı olmadan sosyal yardım ödemesi alabilecek. Kadınlara yönelik yardım programına ilişkin başvuru işlemleri e-devlet aracılığı ile yapılabilecek. T.C kimlik numarası ve PTT'den alınacak şifre ile e-devlet girişi yapan kadınlar sosyal yardım başvurularını Hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek. Sosyal yardım ödemesi için başvuru işlemleri aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

10.000 TL'YE VARAN DEVLET DESTEĞİ FIRSATI

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Kadınlara yönelik olarak başlatılan yeni sosyal yardım programı kapsamında kadınlara 10.000 TL'ye Varan Sosyal Yardım imkanı sunulacak. Hane içindeki kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olan tüm kadınlar bu programa katılma imkanına sahip olacak. Programa katılan kadınlar her ay düzenli sosyal yardım ödemesi olabilecek.

ÖDEMELER PTT ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

Kadınlara yönelik başlatılan yeni sosyal yardım programında ödeme işlemleri PTT ya da Ziraat Bankası aracılığı ile yapılıyor. Ziraat Bankası IBAN numarası olanlar başvuru esnasında bu numarayı verebilir olmayanlar ise T.C kimlik kartı ile PTT şubelerine başvuru yaparak ödeme alma şansına sahip olabilir.

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