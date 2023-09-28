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Kader Bağları'nın merakla beklenen afişi yayınlandı

Yayınlanan tanıtımları ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken FOX'un iddialı dizisi Kader Bağları'nın afişi yayınlandı. 30 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin heyecanla beklenen afişinde Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu boy gösteriyor.

Kader Bağları'nın merakla beklenen afişi yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2023 12:35

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği Kader Bağları, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Kerem ve Sevda'nın aşk ve mücadele sınavını konu alıyor. “Aşk Kaderi Yenmektir.” mottosuyla yola çıkan dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan paylaşırken, dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Benal Tairi’nin oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol’un kaleme aldığı “Kader Bağları” 30 Eylül Cumartesi ve her cumartesi saat 20.00’de FOX’ta!

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