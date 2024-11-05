Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e romantik doğum günü mesajı!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. İkili, birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Yıldırım, Deniz’e duygusal bir mesaj yazarak hayranlarının dikkatini çekti. Yıldırım, paylaşımında “İyi ki doğdun benim güzel eşim… Seni Seviyorum” ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım'ın bu romantik paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çiftin bu samimi anları, ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sererken, takipçileri de onlara mutluluk dolu mesajlarla destek verdi. Pınar Deniz’in doğum gününe özel bu paylaşım, sosyal medyada gündem olmayı başardı.