AHBAP Soruşturmasında Şahan Gökbakar Bombası!

AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren Şahan Gökbakar, Haluk Levent ve dernekle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AHBAP Soruşturmasında Şahan Gökbakar Bombası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 20:12

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi. Gökbakar’ın savcılıkta verdiği ifadede söyledikleri ise dikkat çekti. Özellikle Haluk Levent ve AHBAP konusunda nasıl bir tutum sergilediğini açık açık anlattı.

“AHBAP’la Hiçbir İlişkim Olmadı”

Gökbakar, Haluk Levent’i ve AHBAP’ı 6 Şubat depremlerinden önce herkes kadar tanıdığını söyledi. Ancak Levent’in geçmişte çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını bildiğini belirten Gökbakar, bu nedenle kendisine hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmediğini ifade etti.

Komedyen ayrıca AHBAP Derneği ile hiçbir dönem bağlantısının olmadığını ve dernek üzerinden maddi yardım yapmadığını söyledi. Afet dönemlerinde yardımları kendi imkânları ve sosyal medya kitlesi üzerinden organize ettiğini anlattı.

Yardımları AFAD’a Teslim Ettiğini Söyledi

Gökbakar, daha önce Kastamonu’daki sel ve Muğla’daki yangınlar sırasında da bireysel olarak yardım yaptığını belirtti. Kendi aracılığıyla toplanan yardımların ise AFAD gibi resmi kurumlara teslim edildiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinden sonra da aynı yolu izlediğini anlatan Gökbakar, yardım faaliyetlerinin devlet kurumları üzerinden yürütülmesini doğru bulduğunu ifade etti.

Haluk Levent’le Tartıştıklarını Anlattı

Gökbakar’ın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de Haluk Levent’le yaşadığı sosyal medya tartışması oldu. Levent’in Kızılay’dan çadır alımıyla ilgili açıklamalarını sorguladığını ve bu nedenle ikili arasında sosyal medyada sözlü bir tartışma yaşandığını anlattı.

“Daha Dikkatli Yaklaşılmalı” Demiş

Gökbakar, Levent’in geçmişine ilişkin düşüncelerini çevresindeki insanlarla da paylaştığını söyledi. Bu yaklaşımı nedeniyle o dönemde Haluk Levent ve AHBAP destekçilerinden eleştiri aldığını da belirtti.

Gökbakar’ın ifadesindeki sözler, soruşturma kapsamında gündeme gelen isimler ve olaylarla ilgili yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

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