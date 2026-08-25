Hande Erçel’den Eniştesine Olay Gönderme!

Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Kızları Mavi ile birlikte verdikleri yeni aile pozu ise sosyal medyada yüzleri gülümsetti. Çift, fotoğrafı “4+1” notuyla paylaşınca gözler bir anda bu eğlenceli detaya çevrildi.

Küçük Aile Büyüyor

Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağının müjdesini sosyal medya hesabından vermişti. Kızları Mavi’nin ardından aileye yeni bir üyenin katılacağını duyuran Erçel, bu güzel haberi “Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz” sözleriyle paylaşmıştı.

Hamilelik haberinin ardından çiftin heyecanı da paylaşımlarına yansımaya başladı. Özellikle Mavi’nin de yer aldığı aile kareleri, takipçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Caner Yıldırım’dan “4+1” Göndermesi

Son olarak Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel ve kızları Mavi ile birlikte kamera karşısına geçti. Ailece verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, fotoğrafın altına yalnızca “4+1” notunu düştü.

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede ilgi görürken, takipçiler de aileye katılacak yeni bebeğin heyecanını yorumlarda paylaştı. Ancak fotoğrafın en çok konuşulan kısmı, Hande Erçel’in yaptığı esprili yorum oldu.

Hande Erçel’den Kahkaha Attıran Yorum

Gamze Erçel’in kardeşi Hande Erçel, ablasının aile pozuna kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Caner Yıldırım’ın “4+1” notuna takılarak oldukça eğlenceli bir yorum yaptı.

Hande Erçel, “+1 olan sensin diye düşünüyorum” diyerek eniştesine gönderme yaptı. Bu yorum, paylaşımın altındaki en dikkat çekici mesajlardan biri olurken takipçileri de gülümsetti.

Böylece Erçel ve Yıldırım ailesinin yeni aile pozu, ikinci bebek heyecanının yanı sıra Hande Erçel’in esprisiyle de magazin gündeminde kendine yer buldu. Görünen o ki aile büyürken, kahkaha da eksik olmayacak.